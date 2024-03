Bitcoin(比特幣)重上7萬美元的水平,據Coin Desk數據,Bitcoin最新報70,207美元,升5.35%。以太幣亦漲5.08%至3,606美元。



Bitcoin概念股今早齊揚,截至早上9時58點,OSL集團(0863)升6.7%,美圖公司(1357)升5.3%,新火科技控股(1611)升4.1%,博雅互動(0434)升11.1%。

上周Bitcoin現貨ETF走資近9億美元,反映Grayscale 的GBTC(灰度比特幣信託BTC)的持續資金外流,以及貝萊德和富達投資ETF認購量趨於緩和。不過,有報道指指即使ETF資金流入受到拖累,但大量出價集中在6萬美元區域附近,表明市場急切想趁低買入。

Bitcoin:Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. (Reuters)