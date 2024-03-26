政府公布2月出口跌0.8%　首2個月出口值按年升16.6%

政府統計處今日（26日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌0.8%和1.8%。



由於受農曆新年的時間影響，每年首兩個月的貿易統計數字通常有較大波動。因此，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。

合併今年1月及2月份計算，整體出口貨值較去年同期上升16.6%。同時，商品進口貨值上升9.7%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差381億元，相等於商品進口貨值的5.4%。

繼今年1月份錄得33.6%的按年升幅後，2月份商品整體出口貨值為2,841億元，較去年同月下跌0.8%。同時，繼今年1月份錄得21.7%的按年升幅後，今年2月份商品進口貨值為3,257億元，較2023年同月下跌1.8%。今年2月份錄得有形貿易逆差417億元，相等於商品進口貨值的12.8%。

政府發言人表示，今年首兩個月合計，商品出口貨值在去年非常低的比較基數下錄得雙位數增長。輸往內地及美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，雖然環球經濟增長緩慢和地緣政治局勢緊張短期內將繼續制約香港的出口表現，但環球金融狀況預期在今年稍後時間放鬆，或會提供一些支持。政府會密切留意情況。

大新指撇除季節因素出口並無明顯轉差

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出﹕「本港2月出口數字較1月差，主要原因是由於去年及今年農曆新年假期錯對所致，因此出口額出現較大波動。若撇除季節性因素，我們相信整體出口表現並沒有明顯轉差。中線而言，內地經濟有回穩跡象，內地減息降準及加大財政支出對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上其他主要央行或未急於大幅減息，外圍經濟前景仍有下行壓力，可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。我們估計，本港2024年全年出口或錄得單位數升幅。」