洪灝稱中國市場一指標較「日本泡沫經濟」差　沒有20年時間可拖延

有「中國最精準策略師」之稱的思睿集團首席經濟學家洪灝表示,中國經濟看似類似泡沫時期的日本,但人均GDP相距甚遠,並不似日本可以有20年的時間,來拖延經濟問題,直言中國市場已是全球最有爭議的市場﹙「the most contentious market in the world」﹚。



中國市場全球最具爭議

《財富》創新論壇今日(27日)在本港舉辦,洪灝在「駕馭動蕩的亞洲資本市場」環節中表示,中國用8至10年時間,通過不斷建造新樓的方式,實現了GDP增長超過5%的增速,但當前中國市場的貿易是困難的,他評價稱中國市場是全球最有爭議的市場「the most contentious market in the world」。

洪灝分析指出,中國當前槓桿與GDP的高比例,的確很像經濟泡沫時期的日本。﹙大會照片﹚

與日本泡沫情形不同 人均GDP差距遠

討論關節中,主持人稱曾經有觀點指出,日本過去的經歷為當下的中國經濟,做出了「榜樣」,故令中國可以規避日本「失落的十年」。

洪灝分析指出,中國當前槓桿與GDP的高比例,槓桿率與GDP比例在3.65倍左右,的確很像經濟泡沫時期的日本。

但需要留意的是,日本當年巔峰時,人均GDP有4.8萬美元,而當下內地人均GDP僅不足1.3萬美元,距離日本之前的情況還存在差距。此外,當下內地仍有超過9億人,每月收入少於2,000元人幣,因此並不像日本,可以有足夠的時間拖延經濟問題。