洪灝稱中國市場一指標較「日本泡沫經濟」差　沒有20年時間可拖延

有「中國最精準策略師」之稱的思睿集團首席經濟學家洪灝表示，中國經濟看似類似泡沫時期的日本，但人均GDP相距甚遠，並不似日本可以有20年的時間，來拖延經濟問題，直言中國市場已是全球最有爭議的市場﹙「the most contentious market in the world」﹚。



中國市場全球最具爭議

《財富》創新論壇今日（27日）在本港舉辦，洪灝在「駕馭動蕩的亞洲資本市場」環節中表示，中國用8至10年時間，通過不斷建造新樓的方式，實現了GDP增長超過5%的增速，但當前中國市場的貿易是困難的，他評價稱中國市場是全球最有爭議的市場「the most contentious market in the world」。

洪灝分析指出，中國當前槓桿與GDP的高比例，的確很像經濟泡沫時期的日本。﹙大會照片﹚

與日本泡沫情形不同 人均GDP差距遠

討論關節中，主持人稱曾經有觀點指出，日本過去的經歷為當下的中國經濟，做出了「榜樣」，故令中國可以規避日本「失落的十年」。

洪灝分析指出，中國當前槓桿與GDP的高比例，槓桿率與GDP比例在3.65倍左右，的確很像經濟泡沫時期的日本。

但需要留意的是，日本當年巔峰時，人均GDP有4.8萬美元，而當下內地人均GDP僅不足1.3萬美元，距離日本之前的情況還存在差距。此外，當下內地仍有超過9億人，每月收入少於2,000元人幣，因此並不像日本，可以有足夠的時間拖延經濟問題。