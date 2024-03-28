恒指半日升267點　美團、京東彈7%　內銀股績後向下｜持續更新

美股周三表現良好，加密貨幣Bitcoin一度漲2.7%，報7.17萬美元，再挑戰新高，其後轉跌逾1%，退守至6.89萬美元水平。



【12：00】恒指半日升267點

恒指半日升267點，報16660點，成交605億元。科指升3.8%報3523點。

美團 （3690） 升逾7%，京東 （9618） 升近7%。阿里巴巴 （9988） 升逾3%，騰訊 （0700） 升2%，嗶哩嗶哩 （9626） 升逾9%。

內銀股績後向下，交行 （3328） 跌近3%，工行 （1398） 跌1%。

【10：20】恒指轉升79點

恒指轉升79點，開報16472點。科指升2.25%，報3469點。

工行 （1398） 績後跌近2%，交行 （3328） 跌近4%。HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 跌逾2%，破底低見1.67元。

另外，恒大汽車 （0708） 績後升逾5%，高見0.295元。

【09：20】恒指低開14點

恒指低開14點，開報16378點，成交26.9億元。科指升0.3%，報3403點。

阿里巴巴（9988）升近1%，小米（1810）微跌0.41%，京東 （9618） 升3%，嗶哩嗶哩（ 9626）升逾4%，另外，友邦（1299）跌近2%。