中西貿易戰趨白熱化　美將以打壓中方先進科技為首務｜伽羅華

中國國家主席習近平上周三（27日）異常忙碌地會見美國多家企業CEO，同日亦與遠度而來的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會晤，習與美企高管會面是最後一刻鐘的臨時安排，但習呂會晤前雙方有一定憧憬，習希望為美國圍堵中國半導體產業尋求突破口，遺憾的是會談未有任何成果。

呂特是堪稱歐洲領導人中的對華強硬派，他此前多次批評中國外交政策，隨着荷蘭停止向該國半導體設備商ASML批出對華出口許可，荷蘭實際上已捲入中美晶片戰的鬥爭中，ASML佔全球62%晶片設備市場份額，在最高端的EUV光刻機更是獨市經營。雖然EUV已應美國要求完全禁運中國，但早年ASML仍有向華輸出成熟制程的DUV，去年中國佔ASML總銷售的26.3%，僅次於台灣的29.3%，高於南韓，可見中國在ASML收入所佔的份量。

儘管中國市場對ASML舉足輕重，但隨同呂特訪華的荷蘭外交官Geoffrey van Leeuwen已經表明，「（荷蘭）自身的國家安全和合作夥伴的國家安全高於經濟利益」，他早前解釋，荷蘭政府限制對中國出口光刻機，是擔心中國在科技領域的「軍民融合」戰略。

科技制裁將出台 中荷元首圖淡化衝突

既然荷蘭挑明國家安全為先，中荷雙方分歧如同鴻溝，呂習為何仍願意一見？原因有可能是美國將對華半導體產業進行新一波制裁，ASML當然百般不願，晶片制造的技術研發開支龐大，沒有強大銷售作後盾，荷蘭政府又不作出補貼的話，ASML很快在技術更新方面落後同業，呂特希望通過與習的會面，淡化荷蘭因限制ASML設備向華出口而與中方發生的衝突，避免雙方貿易紛爭進一步惡化，他可能希望居中調停中美貿易，但事後看來達不到他預期的效果。

根據傳聞，美方要求ASML不要為DUV提供關鍵的維修服務，即是其他設備商能夠提供的，ASML便可以賺些服務費，若只有ASML能做的，就不要提供了。這種要求不合商業慣例，極可能遭到荷方拒絕，與要求ASML放棄中國市場並無分別，而中國DUV機的維修因受到干擾，中芯國際生產次高端制程的晶片亦難免受到影響，華為、壁仞科技等晶片設計企業便如「巧婦難為無米炊」，對中荷雙方都是雙輸。

一如所料，習在會後警告：「...限制中國獲取先進技術不會阻礙中國進步，中國人民有正當發展的權利，任何力量都阻擋不中國科技發展進步的步伐。」說得何其昂慨激昂，有當年中方成功研發一星兩彈的底氣。

中荷關係：圖為2024年3月27日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特。（新華社）

成熟制程晶片產能過剩 無助AI健康發展

誠然，西方制裁確實不會阻礙中國科技的長遠發展，而且也不是西方制裁的真正目的，美方希望延緩中方高端半導體技術提升，以免中方藉高端晶片的算力發展超級軍武，威脅西方盟國的安全，但限制中方高端晶片產能的客觀效果，亦有助拖慢中國AI科技的發展。

事實上，就算美方批准向中國出售DUV，只要嚴格限制EUV輸華，某程度亦已經局限了中國次高端晶片的產能，因為不出兩三年，AI已成為所有電子產品不可或缺的核心技術，10納米制程晶片已不能滿足AI功能的發揮，連5至7納米制程到時也未必勝任，極有可能因供應過多而要低價傾銷，重蹈太陽能板、鋰電池、鋼鐵等產能過剩，進而遭到歐美國家徵收懲罰性關稅。

不過，美方制裁中方半導體技術只會愈來愈狠，路透最新報道是美方正制訂新一批中國高端晶片廠家的制裁清單，清單可能在未來數月公布，報道未點名有哪些公司受到影響，例如此前已被點名違反出口規定的中芯國際應該榜上有名，但其他參與制造高端晶片的廠商較難核實。

國產軟件未達水平 棄用美軟件談何容易

面對美方無休止打壓，中方自然禮尚往來。據英國《金融時報》報道，中國已下令逐步淘汰在政府個人電腦和伺服器上的Intel和AMD的CPU晶片，還計劃淘汰微軟的視窗操作系統和外國的數據庫軟件，改以國產軟件代替。

不過，軟件國產化的倡議非始自今日提出，多年前中國政府曾建議使用開源軟件代替，但開源軟件版本分化 ，整合開源項目具有頗大挑戰性，需要投入巨大資源，而且國產軟件技術也未達應有水平，即使棄用部分美方軟件也可能產生系統契合問題，並非中央發出指導意見便能上馬。

今年中國與歐美開打貿易戰的戰線將非常綿長，如果制裁中方高端晶片的產能是將來式的話，徵收太陽能板塊的反傾銷稅是過去式，歐美向中國出口的電動車徵收懲罰性關稅就是現在進行式。

特朗普揚言重徵中企在墨生產電動車百分百關稅

歐盟指摘中國電動車享有不公平補貼，並且揚言要對相關出口進行貿易調查，過去半年中方為趕死線付運歐洲的電動車數目大增，3月7日開始對進口中國電動汽車進行海關登記，意味歐盟於今年11月完成調查後，開徵關稅可能追溯至登記日起計，以封堵中方提早付運的漏洞。

同一時間，美國共和黨籍參議員魯比奧提案建議，對中國進口車輛合共加徵高達2萬美元關稅，對中國企業在墨西哥生產的電動車亦要同等對待，美國前總統特朗普於3月中在選舉造勢大會亦和議，若然他上台，將對中國企業在墨西哥生產的汽車徵收100%關稅，這番言論已經打亂比亞迪和寧德時代在墨西哥設立生產線的計劃。

中國向西方大量傾銷電動車、鋼鐵、太陽能板、或是借助電商低價銷售各類商品，無疑讓消費者享受價廉物美的產品，但卻損害了這些國家本土產業的利益，所以中國與西方今年再爆貿易戰已經是大概率事件。比亞迪去年盈利300億元人民幣，純電動車產量超越Tesla成為全球一哥，但股價毫無亢奮反應，就知好戲在後頭。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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