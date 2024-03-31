中西貿易戰趨白熱化 美將以打壓中方先進科技為首務｜伽羅華
中國國家主席習近平上周三（27日）異常忙碌地會見美國多家企業CEO，同日亦與遠度而來的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會晤，習與美企高管會面是最後一刻鐘的臨時安排，但習呂會晤前雙方有一定憧憬，習希望為美國圍堵中國半導體產業尋求突破口，遺憾的是會談未有任何成果。
呂特是堪稱歐洲領導人中的對華強硬派，他此前多次批評中國外交政策，隨着荷蘭停止向該國半導體設備商ASML批出對華出口許可，荷蘭實際上已捲入中美晶片戰的鬥爭中，ASML佔全球62%晶片設備市場份額，在最高端的EUV光刻機更是獨市經營。雖然EUV已應美國要求完全禁運中國，但早年ASML仍有向華輸出成熟制程的DUV，去年中國佔ASML總銷售的26.3%，僅次於台灣的29.3%，高於南韓，可見中國在ASML收入所佔的份量。
儘管中國市場對ASML舉足輕重，但隨同呂特訪華的荷蘭外交官Geoffrey van Leeuwen已經表明，「（荷蘭）自身的國家安全和合作夥伴的國家安全高於經濟利益」，他早前解釋，荷蘭政府限制對中國出口光刻機，是擔心中國在科技領域的「軍民融合」戰略。
科技制裁將出台 中荷元首圖淡化衝突
既然荷蘭挑明國家安全為先，中荷雙方分歧如同鴻溝，呂習為何仍願意一見？原因有可能是美國將對華半導體產業進行新一波制裁，ASML當然百般不願，晶片制造的技術研發開支龐大，沒有強大銷售作後盾，荷蘭政府又不作出補貼的話，ASML很快在技術更新方面落後同業，呂特希望通過與習的會面，淡化荷蘭因限制ASML設備向華出口而與中方發生的衝突，避免雙方貿易紛爭進一步惡化，他可能希望居中調停中美貿易，但事後看來達不到他預期的效果。
根據傳聞，美方要求ASML不要為DUV提供關鍵的維修服務，即是其他設備商能夠提供的，ASML便可以賺些服務費，若只有ASML能做的，就不要提供了。這種要求不合商業慣例，極可能遭到荷方拒絕，與要求ASML放棄中國市場並無分別，而中國DUV機的維修因受到干擾，中芯國際生產次高端制程的晶片亦難免受到影響，華為、壁仞科技等晶片設計企業便如「巧婦難為無米炊」，對中荷雙方都是雙輸。
一如所料，習在會後警告：「...限制中國獲取先進技術不會阻礙中國進步，中國人民有正當發展的權利，任何力量都阻擋不中國科技發展進步的步伐。」說得何其昂慨激昂，有當年中方成功研發一星兩彈的底氣。
成熟制程晶片產能過剩 無助AI健康發展
誠然，西方制裁確實不會阻礙中國科技的長遠發展，而且也不是西方制裁的真正目的，美方希望延緩中方高端半導體技術提升，以免中方藉高端晶片的算力發展超級軍武，威脅西方盟國的安全，但限制中方高端晶片產能的客觀效果，亦有助拖慢中國AI科技的發展。
事實上，就算美方批准向中國出售DUV，只要嚴格限制EUV輸華，某程度亦已經局限了中國次高端晶片的產能，因為不出兩三年，AI已成為所有電子產品不可或缺的核心技術，10納米制程晶片已不能滿足AI功能的發揮，連5至7納米制程到時也未必勝任，極有可能因供應過多而要低價傾銷，重蹈太陽能板、鋰電池、鋼鐵等產能過剩，進而遭到歐美國家徵收懲罰性關稅。
不過，美方制裁中方半導體技術只會愈來愈狠，路透最新報道是美方正制訂新一批中國高端晶片廠家的制裁清單，清單可能在未來數月公布，報道未點名有哪些公司受到影響，例如此前已被點名違反出口規定的中芯國際應該榜上有名，但其他參與制造高端晶片的廠商較難核實。
國產軟件未達水平 棄用美軟件談何容易
面對美方無休止打壓，中方自然禮尚往來。據英國《金融時報》報道，中國已下令逐步淘汰在政府個人電腦和伺服器上的Intel和AMD的CPU晶片，還計劃淘汰微軟的視窗操作系統和外國的數據庫軟件，改以國產軟件代替。
不過，軟件國產化的倡議非始自今日提出，多年前中國政府曾建議使用開源軟件代替，但開源軟件版本分化 ，整合開源項目具有頗大挑戰性，需要投入巨大資源，而且國產軟件技術也未達應有水平，即使棄用部分美方軟件也可能產生系統契合問題，並非中央發出指導意見便能上馬。
今年中國與歐美開打貿易戰的戰線將非常綿長，如果制裁中方高端晶片的產能是將來式的話，徵收太陽能板塊的反傾銷稅是過去式，歐美向中國出口的電動車徵收懲罰性關稅就是現在進行式。
特朗普揚言重徵中企在墨生產電動車百分百關稅
歐盟指摘中國電動車享有不公平補貼，並且揚言要對相關出口進行貿易調查，過去半年中方為趕死線付運歐洲的電動車數目大增，3月7日開始對進口中國電動汽車進行海關登記，意味歐盟於今年11月完成調查後，開徵關稅可能追溯至登記日起計，以封堵中方提早付運的漏洞。
同一時間，美國共和黨籍參議員魯比奧提案建議，對中國進口車輛合共加徵高達2萬美元關稅，對中國企業在墨西哥生產的電動車亦要同等對待，美國前總統特朗普於3月中在選舉造勢大會亦和議，若然他上台，將對中國企業在墨西哥生產的汽車徵收100%關稅，這番言論已經打亂比亞迪和寧德時代在墨西哥設立生產線的計劃。
中國向西方大量傾銷電動車、鋼鐵、太陽能板、或是借助電商低價銷售各類商品，無疑讓消費者享受價廉物美的產品，但卻損害了這些國家本土產業的利益，所以中國與西方今年再爆貿易戰已經是大概率事件。比亞迪去年盈利300億元人民幣，純電動車產量超越Tesla成為全球一哥，但股價毫無亢奮反應，就知好戲在後頭。
【財經專欄】大盤漫談．伽羅華
資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。
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