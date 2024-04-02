標普全球評級料建行今年不良資產率　輕微上升至4.48%

標普全球評級表示，憑藉充分審慎的風險管理能力，建行﹙0939﹚將能夠在今年維護資產品質穩定。儘管淨息差收窄，但該行的貸款增速依然健康。2023年淨利潤增長2.3%，突顯建行財務韌性，這將對其評級（A/穩定/A-1）構成支持。

標普全球評級預計，2024年建行的不良資產率將由2023年的4.4%小幅上升至4.48%。該比率包含預估的延期還本付息資產和其它問題資產。導致不良資產率上升的因素包括房地產領域的問題貸款，及實施新的資產分類要求後該行報告的關注類貸款和不良貸款比率上升。

截至2023年末，建行報告的不良貸款率較2023年6月末未發生變化，仍為1.37%。同期，關注類貸款比率由2.50%下降至2.44%，比率改善主要源於製造業以及租賃和商務服務業的不良貸款率下降。但房地產領域的表現不佳。2023年下半年，房地產領域的不良貸款率上升88個基點至5.64%。不過房地產貸款規模在貸款總額中的佔比依然較小，截至2023年末為3.6%。2023年建行的對公房地產貸款增長10.8%。

標普全球評級又預計，隨著建行對公貸款佔比提高，其盈利能力將因淨息差收窄而受到持續制約。其它壓力因素還包括持續降息以及政府要求銀行降低貸款利率以支援實體經濟發展。建行報告的2023年淨息差為1.70%，較2022年的2.01%有所下降。