2月零售業銷貨值338億　按年僅升1.9%

政府統計處發表2月零售業銷貨額數字。期內，零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，較2023年同月上升1.9%。2024年1月的零售業總銷貨價值的修訂，估計較2023年同月上升0.9%。與2023年同期比較，2024年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.4%。

在2024年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2023年同月下跌9.9%。2024年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月下跌21.2%。與2023年同期比較，2024年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌15.9%。

扣除其間價格變動後，2024年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2023年同月上升0.5%。2024年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2023年同月下跌1.2%。與2023年同期比較，2024年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌0.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，2024年首兩個月合計的銷貨額與2023年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升8.8%。其次為其他未分類消費品（+10.7%）；超級市場貨品（+1.0%）；服裝（+7.8%）；食品、酒類飲品及煙草（+0.1%）；藥物及化妝品（+21.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（+4.8%）；書報、文具及禮品（+20.1%）；以及傢具及固定裝置（+2.9%）。

另一方面，2024年首兩個月與2023年同期比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌25.1%。其次為百貨公司貨品（-3.0%）；汽車及汽車零件（-9.9%）；燃料（-14.5%）；中藥（-21.9%）；以及眼鏡店（-9.4%）。

截至2024年2月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌1.6%。

政府發言人表示，2024年首兩個月合計，零售業總銷貨價值按年輕微上升。展望未來，發言人指出隨着接待能力繼續恢復和舉辦更多盛事，預期訪港旅遊業將進一步恢復並惠及零售業。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持，儘管市民和旅客的消費模式轉變會繼續帶來挑戰。政府會繼續留意相關情況。