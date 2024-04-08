港產基金化身維權股東　要求日企花王聘市場總監及促董事會多元化

日本化妝品及護理用品生產商花王（Kao），遭到其來自香港的基金股東Oasis Management指出董事會內欠缺懂得國際市場推廣的成員，並建議公司聘用首席市場總監，以及推動董事會更趨多元化，指出目前董事會的女性董事數目由2年前的2名，減少至1名。



持有花王股權逾3%的Oasis Management今日（8日）在東京舉行記者會，其創辦人兼首席投資總監Seth Fischer指出基金投資花王已有4年，並於過去9個月一直與公司保持較多接觸。他又指出目前公司董事會內並無市場推動人才，又指出要董事會要更趨多元化；同時指出基金會全面行使作為花王股東的權益，並考慮不同選項，包括向公司提供股東建議。

Seth Fischer進一步指出基金已多次提出與社長長谷部佳宏會面。今次與傳媒會面是因為基金對於公司的回應，不感滿意；並指出公司現有的品牌具有增長潛力。公司是擁有合適的產品，只需要著重於市場推動便可。

（圖片來源：花王）

籲將產品組合簡化

該基金於上周四指出，花王近年已失去不少市場份額，認為公司應著重於國際化推廣，及將已呈臃腫的產品組合簡化。基金又指出若花王接納並實行有關安排，公司股價可以攀升至1萬日圓。不過公司於同日指出，Oasis Management並不了解公司的產品組合管理及業務重組方案。同時公司計劃與對方會面並對其提出的新方案表示歡迎。

截至香港時間下午1時31分，花王股價報6,145日圓，無升跌。