許正宇訪美　向芝大學生招手︰不應錯過在港汲取工作經驗良機

財經事務及庫務局局長許正宇繼續訪問美國行程，他出席由香港駐紐約經濟貿易辦事處和貿發局合辦的香港新春酒會並致詞稱，作為亞洲盛事之都，香港是密集暢達、貫通全球的城市，吸引愈來愈多的世界級盛事。單在今年上半年，有逾80項盛事已經或將會在香港舉行。香港經濟正勢頭向好，去年實質本地生產總值恢復3.2%的增長，預計在今年會進一步改善，全年實質增長為2.5%至3.5%。

另外，許正宇在與芝加哥大學學者交流的午餐會上亦指出，特區政府一直十分重視培育金融科技人才，而香港綠色和可持續金融市場一直為各行各業的人才提供良好的工作機會。芝加哥大學的學生不應錯過在香港汲取工作經驗的良機，亦不應錯過「高端人才通行證計劃」，該計劃旨在吸納世界百強大學的畢業生。

許正宇總結訪美行程時表示，藉今次外訪，向當地商界、學者和金融機構介紹香港穩定的營商環境、資產和財富管理及離岸人民幣等業務的獨特優勢、決心擁抱金融創新的重點舉措，以及如何為金融業未來發展培育所需人才。在說好香港故事的同時，也作了饒富意義的交流。金融科技創新、應對氣候變化和加強風險管理是環球共同面對的議題。期望香港繼續發揮好國際與內地之間的橋樑角色，積極與海外地區拓展合作空間，推動可持續的高質量發展，為人類命運共同體帶來福祉。

許正宇將在明日﹙13日﹚晚上返抵香港。