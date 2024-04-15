大摩指長實「蝕本價」推售Blue Coast　致高庫存發展商利潤跌

長實（1113）以低價開售位於黃竹坑站的項目Blue Coast。摩根士丹利認為長實以「蝕本價」推售項目，或導致其他住宅物業庫存較高的發展商利潤下降，但利潤又不致於完全消失。



大摩指出地產商的利潤率於2022年已見頂，地產商於2025年財政年度的稅前利潤率由40%降至2025年的19%。

大摩指出按照已售出物業，及未出售項目的估計售價，認為新地（0016）及信和（0083）行潤率相對穩健，分別為25%及19%。新世界（0017）﹑長實及嘉里（0683）利潤率則介乎11%至14%。

該行進一步指出新地的土地儲備最多元化，並在新界西擁有大量項目，相信可從屯馬綫及北部都會區項目受惠。同時新地項目優質，定價上可享有溢價。信置則受加多利山項目St George's Mansions的高利潤率支持。

大摩料黃竹坑項目利潤率較低

長實及嘉里方面，大摩指出黃竹坑項目土地成本偏高，並且需向港鐵（0066）分紅，意味項見利潤率較低。由於啟德跑道區項目有大量新盤供應，意味新世界及恒地項目利潤率偏低，惟恒地的低利潤率部份可由農地轉換及舊樓重建項目作緩衝。

該行又指出若所有項目利潤率只有10%，預料新地及信置於2025財年每股盈利下跌20%至24%，因本港發展物業佔比偏高。其他本港發展商的每股盈利則跌5%至10%。