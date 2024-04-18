內地股市走勢個別　上證高收　深成輕微下跌｜持續更新

荷蘭光刻機生產ASML首季收入及預訂總額不及預期，加上美國總統拜登呼籲大幅增加來自中國的鋼鐵及鋁產品關稅，導致美股三大指數於周三（17日）低收。道指跌0.12%﹑標普指數跌0.58%，反映科技股走勢的納指更跑輸其餘兩大指數，跌1.15%或181點。亞太區股市今日（18日）早段走勢各異，其中日股跌逾百點，韓股升逾1%。匯市方面，美元兌日圓輕微轉弱。商品市場方面，紐約期金跌0.18%，布蘭特期油則升0.1%。



【15:14】

內地股市走勢個別，上證收市報3074點，升2點，深成收市報9376點，跌4點，滬深300指數收市報3569點，升4點，創業板指數收市報1787點，跌9點。

【14:40】

港股升幅收窄，恒指最新報16429點，升177點。

【12:13】

港股今早反彈，恒指中午收市報16469點，升217點，國指升83點，報5833點，科指升38點，報3378點，成交額為521億元。

友邦（1299）繼續反彈，升3.6%。其他金融股方面，平保（2318）升5%，滙豐（0005）升0.1%，恒生（0011）升0.8%，港交所（0388）升2.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.9%，蔚來（9866）升3.5%，小鵬（9868）升3.4%，零跑（9863）逆市跌2.1%。

科技股方面，阿里（9988）無升跌，報68元，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）無升跌，小米（1810）升0.6%。

消費股方面，海底撈（6862）升2.6%，安踏（2020）升5%，李寧（2331）升2.8%，潤啤（0291）升3.1%。

內房股方面，龍湖（0960）升1.2%，潤地（1109）升4.5%，融創（0688）升3.1%，中海外（0688）升2.5%。

【11:14】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報16480點，升228點，國指升86點，報5835點，科指升40點，報3380點。

目前有13隻藍籌股升幅逾3%，中升（0881）升9.3%，申洲（2313）升5.4%，平保（2318）升4.8%，東方海外（0316）升4.6%，安踏（2020）升4.2%，潤地（1109）升4.1%，友邦（1299）升3.4%。

【10:31】

濠賭股反彈，銀娛（0027）升2%，金沙（1928）升2.3%，永利澳門（1128）升1.5%，美高梅中國（2282）升1.5%。

港股升幅擴大，最新報16409點，升157點。

【10:00】

港股轉升，恒指最新報16313點，升61點，國指升21點，報5770點，科指跌1點，報3339點。

思捷（0330）曾高見0.275元，最新報0.25元，升22%。

友邦（1299）升2.4%，平保（2318）升2.5%。

【09:25】

恒指最新報16253點，開1點，國指最新報5740點，低開9點，科指最新報3333點，低開6點。

晶片股今日變動不大，中芯（0981）高開0.4%，華虹半導體（1347）低開0.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開1.1%，零跑（9863）高開1.7%，小鵬（9868）高開2.8%，蔚來（9866）高開0.8%。

內房股方面，中海外（0688）平開﹑萬科（2202）高開0.3%﹑潤地（1109）平開﹑龍湖（0960）平開。

金融股方面，友邦（1299）延續上日升勢，高開2.6%╴報48元，滙豐（0005）平開﹑港交所（0388）低開0.3%。