DSE報到系統抗壓低、頻甩轆　揭示開發公共電子系統挑戰｜方保僑

香港中學文憑試（DSE）是高中學生於本地、海外升學，以及就業的重要資歷，考評局設有嚴謹的機制以確保其公平公正，考場設備及考生能否順利考試，亦是備受關注的一環。考評局於數年前開發的全新數碼平台—「第二代公開考試支援系統」（PESS2）（包括「監考易」和「報到易」），並由2024年DSE文憑試起，取代現時的系統。



但在使用初期，相關系統便出現故障，導致部分監考員和考生無法正常使用，考評局宣佈於4月13日起暫停使用「監考易」，並改以人手點名，以確保考試如期開考。不過，考評局表示，由於「報到易」應用程式的流量較少，將繼續使用該程式讓考生自行簽到。系統故障事件，不僅對考試流程造成了影響，也引起了社會對於公共電子系統可靠性的廣泛關注。

DSE報到系統使用初期便出現故障，令部分監考員和考生無法正常使用。（資料圖片）

考評局發言人事發後於記者會交代事件，指整個監考系統耗資接近900萬元，推出前半個月與承辦商完成壓力測試，結果「是Promising（良好）」，但不涉及第三方測試，不過最終仍出現不能預計的問題，會與承辦商調查成因。由於系統修復仍需一段時間，為不影響其他考試進度，所以暫時停用「監考易」。

透過事件，我們可以觀察到，即使是經過精心設計和開發的系統，在實際運作過程中亦會遇到意料之外的問題。這些問題可能源於多種因素，包括硬件故障、軟件缺陷、網絡不穩定等。因此，第三方壓力測試的重要性就顯而易見了。壓力測試是指模擬實際運行條件下的極端情況，以評估系統的穩定性和可靠性。透過第三方進行壓力測試，可以更客觀地評估系統的性能，因為第三方測試人員不受系統開發過程的影響，能夠更公正地發現潛在的問題。

此外，第三方壓力測試還可以協助開發團隊，識別和修復部分有機會在日常測試中被忽略的問題。由於開發團隊或對自家研發的系統過於熟悉，往往忽略了某些不常見的使用情況。第三方測試人員由於不熟悉系統，更可能從新的角度發現問題。壓力測試可以協助識別系統，在高負荷下的表現和潛在的弱點，從而在問題發生前進行必要的優化和改進。這不僅適用於考評局的系統，也是所有依賴電子系統運作的機構的重要一環。

為了確保未來DSE能順利進行，考評局應積極改善技術基礎設施。（資料圖片）

為了確保未來的中學文憑試能順利進行，考評局應積極改善技術基礎設施，並計劃在未來實施更全面的測試，包括對系統進行更嚴格，及有第三方評測機構參與的的壓力測試，以確保所有電子系統都能在考試期間穩定進行。

近年許多政府部門都出現系統問題，我建議所有政府部門的系統推出前都應進行嚴格測試，同時應盡快研究對公營機構、獨立的法定機構，在推出與民生有重大關切的電子系統時，如何一併納入創新科技及工業局轄下資科辦的管轄和監管的範疇，並研究盡快推出措施，希望當局對相關機構推出涉及民生相關的電子系統，都會保持高度關注，避免公共服務受到影響。