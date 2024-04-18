人行發文稱把握好金融資源存量增量關係　盤活被低效佔用金融資源

人民銀行指出貨幣信貸總量要穩，關鍵是把握好度，而非愈多愈好，未來將繼續保持貨幣政策的穩健性，把握好金融資源存量及增量關係，下階段將注重盤活被低效佔用金融資源。



央行黨委理論學習中心組在《人民日報》刊登署名文章稱，要兼顧內外均衡，統籌好利率及匯率兩種資金價格，堅持人民幣匯率主要由市場決定同時，堅決對順周期行為主行糾偏，防範滙率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣滙率水平基本穩定。

文章稱，目前，中國人民幣貸款餘額接近250萬億元人民幣，金融總量已經不少，盤活存量信貸對提升金融服務實體經濟的質效意義重大。

文章指出，隨着經濟結構轉型升級、新舊動能轉換的效能提高，存量資源的使用效率也會顯著提升，這雖然不會體現為貸款增量，但同樣能為經濟高質量發展注入新動力。央行強調，特別是隨着經濟從高速增長轉向高質量發展，貨幣信貸從外延式擴張轉向內涵式發展，更需要改變片面追求規模的傳統思維，樹立質量和效率優先的觀念。

央行稱，將引導金融機構保持信貸均衡投放，增強貸款增長的穩定性和可持續性，拉長時間、跨越周期保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。而且對於支撐經濟增長來說，盤活存量貸款、提升存量貸款使用效率、避免資金沉澱空轉、優化貸款投向，與新增貸款同等重要。

下一階段，央行將注重盤活被低效佔用的金融資源，繼續加強監測，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況，促進提高資金使用效率。此外，還要持續優化資金供給結構，做到有增有減，要引導更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業。