金管局指息口存不確定增需管理好風險　銀行削現金回贈屬商業決定

美國通脹數據高於預期，聯儲局仍會維持高息，市場預期首次減息時間將延後。金管局副總裁阮國恒表示，息口前景存在不確定性，聯儲局啟動息口政策轉變時間未明確，目前難以預測息口走向或轉變時間。但由於不確定性上升，建議市場在作出借貸等決定時，需要小心管理利率風險。



銀公：P 息調整視乎不同因素

對於港息走向，銀公主席林慧虹表示，港元拆息跟隨美息走向，但步伐並不會一致，而銀行是否調整最優惠利率（P），則會視乎不同因素，包括經濟及銀行本身的資本及資產負債表等。整體市場貸款需求則料將維持目前情況。

面對高息環境，大型銀行據報收緊按揭信貸，並削減現金回報至零或接近零。林慧虹表示，政府撤辣後樓市氣氛有所改善，交投也有所上升，對樓市長期發展正面。而按揭業務決策包括現金回贈等，銀行也需要視乎自己資金成本及商業策略等。另外，撤辣後按揭申請個案激增，導致審批時間延長，認為可以理解。

特定分類貸款存上升壓力唯風險可控

阮國恒表示，銀行不同時間均會就不同業務定價做出商業決定，包括衡量相關風險及成本。

近期本港不少企業結業，阮國恒表示，特定分類貸款比率仍有上升壓力，主要來自於內房，而非本地企業。銀行方面已早做準備包括撥備，預計風險可控。同時，金管局上月推出指引支持中小企，初步反應正面，銀行不會對正在還款的客戶要求提前還款（call loan）或者調整信貸額，並會給予6個月過渡期。