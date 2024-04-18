會計界調查︰全球對營運成本的憂慮連跌五季後回升

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®（管理會計師協會）公佈最新2024年第一季《全球經濟狀況調查報告》(GECS)，受美國經濟軟着陸機會上升、中國及全球經濟環境改善、日經指數表現強勢等因素帶動，信心指數創2023年第一季以來的新高，反映財會人士對經濟前景樂觀。同時，全球對營運成本的憂慮在連跌五季後有所回升，營運成本憂慮仍然存在。

綜觀各地第一季的信心指數，大部分地區的信心有所增長，只有中東地區的信心較上季略有下降。 亞太地區信心指數的升幅是各地區中最多，是有記錄以來的第三大增幅，全球經濟及製造業環境改善，中國經濟數據不俗（房地產除外），日本有望擺脫長年通縮，都進一步強化區內信心。但由於信心指數震盪波幅較大，升幅能否在今年第二季維持仍有待展望。

北美地區信心持續改善，整體指標向上，反映會計界對美國經濟增長的樂觀情緒日益增強，經濟有望在2024 年實現「軟著陸」，甚至不會著陸。西歐信心的溫和上升表明，在經歷了近幾個季度的疲軟之後，區內經濟增長可能會逐步改善。南亞地區的指數令人振奮，高於調查報告展開以來的中位數，區內最大經濟體印度預期將繼續成為全球增長最快的國家或地區。非洲地區信心指數則在去季急跌後回升。

報告顯示全球對營運成本的憂慮在連跌五季後有所回升，但仍低於 2022 年第三季的高位。北美和西歐地區等已開發經濟體對成本的憂慮紓緩，但仍處於較高水平。非洲、亞太和南亞地區的成本擔憂明顯加劇，全球的財務總監（CFO）擔心營運成本增加的比例從61%上升至71%，遠高於調查報告開展以來的中位數。

「新訂單」、「就業」指數在第一季都錄得輕微上升，「資本支出」指數則輕微下跌，而反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」則未出現令人憂慮情況，「融資問題」和「確保及時收付的問題」同樣未見太大風險。

整體而言，報告顯示全球經濟成長有所改善，但全球經濟依然面臨許多風險和挑戰，預計2024 年的經濟增長將低於長年平均水平。全球對營運成本的憂慮亦反映各地央行在實施任何貨幣寬鬆政策時須保持謹慎。

報告亦指出地緣政治和人才短缺都加劇經濟的不確定性。各地受訪者均表示挽留人才有難度，正在面臨技能短缺的問題。網絡安全亦被視為一大隱憂，尤其隨著生成式人工智能的進步，勒索軟體和其他網絡犯罪變得越來越容易。