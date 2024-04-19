港股挫近300點　金沙、舜宇、美團等齊瀉逾3%

【09:45】港股挫近300點

港股跌勢加深，恒指挫288點或1.76%，報16097點，而國指及科指分別瀉1.87%及2.71%。

金沙中國﹙1928﹚、舜宇光學﹙2382﹚、美團﹙3690﹚、藥明康德﹙2359﹚及京東健康﹙6618﹚齊瀉逾3%。

油價上升，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚逆市升逾1%。

【09:27】港股低開逾百點

亞太股市早段偏軟，港股今早低開，恒指現報16246點，低開139點或0.85%；國指報5754點，跌58點或1%；科指報3308點，跌48點或1.43%。 大市成交額34億元。

理想汽車﹙2015﹚公布新車款，惟跌市下要跌2.26%。

昨日大升的平保﹙2318﹚今早亦低開1.43%。

中鋁國際﹙2068﹚首季純利大升33倍，刺激股價高開近15%。

【08:55】日經瀉800點

美國減息步伐或推遲，加上地緣政治風險未解，環球股市仍然弱勢。隔晚美股，道指升幅曾擴大至最多330點，惟收市僅微升22點或0.06%，收市報37775點；標指更連跌第5個交易日，下滑0.22%，收報5011點；納指反覆挫0.52%，收報15601點。

亞太股市今早開市，氣氛亦差，日經225指數開盤下跌355.23點，跌幅為0.93%，報37724.47點，最新瀉801.50點或2.11%，報37253點。

韓國KOSPI指數開盤下跌34.07點，跌幅為1.29%，報2600.69點；最新報2,595.91點，跌38.79點或1.47%。