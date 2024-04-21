強美元中東戰火同來襲　亞幣亞股陷保衛戰 ｜伽羅華

上周伊朗以無人機和導彈大舉攻擊以色列，以色列於上周五（19日）早上還拖，伊朗反應克制，油價暫時變動不大，雖然戰火沒有進一步升級，但環球股市已經處於風雨飄搖中，標指於上周五跌穿5000點關無水花，現時至年中有機會下試4850點。

中東危機未除，加上烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施漸見成效，油價居高不下，市場擔心以伊一旦開打，布油每桶便不難突破100美元，高油價將推高全球通脹，令貨幣寬鬆的空間有限，正是今輪美股下跌的催化劑，加上美聯儲官員言論轉趨鷹派，甚至直言今年不宜減息，才是令投資人對今年減息的憧憬開始死心。

過去三個月美國通脹展示強大的靱性，美國房價不但超越疫情前的水平，若貨幣政策過於寬鬆，房價將會直撲歷史高位。聖路易聯邦準備銀行的數據顯示，過去5年，美國房價中位數已飆升超過三分之一，由2019年初31.3萬美元飆升至今年首季的41.8萬美元。Pulte Capital執行長普爾特警告，一旦減息，房價可能再升兩成，接近破紀錄的50.1萬美元。

標普指數連跌第6個交易日，跌穿5000點關口。

標指創年多最長跌勢 或下試4850點

一直受追捧的半導體股遭到大洗倉，拖累標指與納指連跌6日，同創2022年10月以來最長跌勢，讓人有美股牛市落幕的散水格局之感。全周計，標指跌3.1%，報4967點，創半年來最大單跌幅，本周標指或可能超賣出現反彈，但跌穿100天線後，下行之勢已成，現階段不宜入市追貨，標指下一個支持位見半年線4850點，納指跌5.4%，報15282點，道指接近平收，報37986點。

AI晶片龍頭Nvidia重挫一成，收報762美元，台積電在法說會對AI前景示警，台積電ADR過去兩日累跌8.1%，AMD與美光分別跌8.4%及5.2%，受這一波半導體跌浪衝擊，台日股市頓成重災區，台股收跌19527點，大跌3.8%，是突破兩萬關後首度跌穿，日股則收跌37068點，跌2.7%，若計及41087點的歷史高位，累跌已達一成。

自去年第四季起至今，恒指基本上跌入萬六至萬七點間的死胡同，任外界如何風吹雨打或是燦爛陽光，港股如同佛家「入定」狀態，無論中央為外資百分百控股金融機構的政策開綠燈，或是金融「國九條」整頓金融業等，港股都闊佬懶理，有人擔心港股「有波幅無升幅」會持續相當長的一段時間，反而是好事。否則恒指繼續見底，下試萬四點，必定有不熟性的股評家評彈兩句，屆時「國安法」與「23條」等強有力維穩工具又要派上用場。

座艙內的科技體驗成為中國消費者的關注重點之一，小鵬汽車智能座艙。（視覺中國）

優必選炒味濃 電動車股無運行

港股面對長期的跌浪，難得有得炒升幅的個股頓成為股民追捧的對象，但唔爭氣卻佔大多數。中國電動車出口受歐美重徵關稅的影響，小鵬汽車（9868）與比亞迪（1211）差勁的表現已屬預期之內，反而失望的是阿里（9988）趁小鵬重越40元便大手清倉，另一隻今年初掛牌的優必選股價（9880）亦非常波動，招股價90元，上市之初低見69.8元，其後挾著「新質生產力」概念被炒上至328元，近日又腰斬一半至160.6元，所謂「多錢自古空餘恨，股民春夢最易醒」。

當然，亦有一些基本面不錯的股份，但股價表現未如預期。最佳例子莫如國泰航空（0293），它提早半年派息，為疫倩爆發以來首次。去年全年勁賺98億元，已經有能力償清政府買入的優先股，省下一筆利息支出，而且今年客運按年仍保持升勢，理論上股價應更上一層樓，但仍然從52周高位9.35元回軟至8元水平。國泰業績佳兼派息尚可，但仍然升唔起，這是筆者始料不及。

不過，港股最大的懸案可能是藍籌股友邦暴跌之謎。自2021年初起計，友邦（1299）市值蒸發逾5,000億元，腰斬逾半。若將友邦與保誠（2378）、平保（2318）及宏利（0945）過去一年的股價作比較，友邦累跌約44%至47.2元，保誠集團跌39%，平安保險跌43%，宏利金融升17%。

友邦去年新業務價值40.34億美元，仍未完全回復至2019年水平。（圖片來源：官方圖片）

友邦暴跌迄今是個謎

去年友邦新業務價值（NBV）按年增長33%，而保誠、平保及宏利的NBV則分別按年增長45%、7.84%及10％。保誠與友邦的新業務價值似乎復甦較快，但實際上三者去年的NBV都未恢復至2019年度水平，宏利去年NBV甚至低於2019年的四成，但友邦去年的NBV錄40.34億美元，僅低於2019年的41.54億美元，所以作為保險公司最重要的指標NBV，友邦似乎並不太差，至少不應被作為洗倉的借口。

上述四家公司都以亞洲市場為重點，其中，平保的業務集中內地，友邦專注中港市場在內的亞洲市場，保誠以亞非兩洲為重心，宏利主要業務在加拿大及亞洲，友邦與平保股價表現較差，與市場看淡中國經濟有一定關係，而且在高息環境下，持有債券組合的壽險公司面對債價大上大落，投資風險亦相應增加，令長線投資者卻步亦不足為奇。

不過，令人嘖嘖稱奇的是宏利跑贏其他保險股，可能的解釋是宏利派息與回購金額都較為慷慨，宏利預期孳息率為5.06%，3月宣布再釋放8億加元（45.5億元）返還股東，友邦的預期孳息率不差，達4.98%，今年首季落實回購涉資4億元，按比例全年規模為12億元，保誠的預期孳息率更低，僅僅2.32%，今年1月宣布回購金額料只有3.15億元，看來投資者仍是看重實利，最好就像滙控派高息及不斷回購，才是照顧小股東利益、支持股價的王道。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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