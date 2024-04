金融業近年不時傳出裁員消息,其中瑞銀據報或會在今年6月進行另一輪裁員。據瑞士報章《SonntagesZeitung》引述消息人士指出,瑞銀將於6月啟動新一輪裁員潮,並會分5階段進行。



消息人士透露,6月開始第一輪後,8、9、10及11月分別各有一次裁員。裁員最高可節省120億瑞士法郎開支。完成今次裁員後,原瑞信僱員中,有五至六成將遭解僱。

瑞銀拒評上述消息。

該銀行去年收購瑞士信貸後,已經披露計劃裁減在瑞士的僱員總數的十二分一,全球則涉及3至3.5萬人,節省的開支逾100億瑞士法郎成本。

瑞銀:The logo of Swiss bank UBS is seen at its headquarters in Zurich, Switzerland October 25, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo