內地4月LPR不變　1年期LPR連續8個月維持於3.45厘

撰文：張偉倫
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內地4月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。

人民銀行公布4月LPR顯示，一年期LPR維持3.45厘，連續8個月持平；5年期以上LPR維持3.95厘。

人民銀行