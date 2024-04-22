金管局推一站式中小企資訊平台　余偉文冀提升企業面向銀行議價力

本港經濟復蘇起伏不定，為緩解中小企在經營及融資上壓力。金管局總裁余偉文指出，當局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，公布9項支援中小企措施，又指出參與「協調機制」11家銀行落實向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。他又指出金管局今日（22日）再落實多一項新措施，在金管局網站推出一站式中小企資訊平台，列出主要銀行的中小企貸款資訊，希望平台可便利中小企「貸比三家」，提升面向銀行時議價能力。



余偉文指出上述平台列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。我們希望平台便利中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

他又指出除了上述最新推出的措施外，金管局將繼續與香港銀行公會、香港中資銀行業協會和工商界保持緊密聯繫，並透過「協調機制」跟進餘下措施的落實情況，當中包括銀行調整信貸額度須給予客戶最少6個月過渡期、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶、原貸款銀行須在7個工作天內向客戶提供其現有信貸資料以提交予新貸款銀行，以及原貸款銀行爭取在收到法律指示6星期內，解除以物業作貸款抵押品的押記，便利中小企轉換貸款銀行。

按證公司與銀行共同檢視中小企融資擔保計劃審批流程

他表示財政司司長在《財政預算案》中公布延長「中小企融資擔保計劃」下8成及9成擔保產品的申請期2年至2026年3月底。計劃下的貸款申請一般可以在銀行提交齊全的申請文件後數個工作天內完成審批。考慮到工商界的意見後，按證公司和銀行業會共同檢視整個審批流程，務求進一步壓縮處理申請所需的時間。

余偉文指出回望過去數年，在社會事件和疫情的連串打擊下，香港中小企的經營者和員工都展現了無比的韌力，令人敬佩。香港銀行業在這段期間，亦一直心繫中小企的經營狀況，並以包容的態度處理客戶的需要，與中小企並肩渡過難關。