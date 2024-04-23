中電信首季多賺7.7%至86億元　5G用戶淨增千萬戶至近3.3億戶

中電信（0728）公布截至今年3月底首季業績，股東應佔溢利為85.97億元（人民幣‧下同），按年增加7.7%。



季內經營收入為1,354.93億元，按年增加3.8%，其中服務收入為1,243.47億元，按年增加5%。季內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為351億元，按年增3.6%，EBITDA率為28.2%。

公司又指出，季內來自移動通信服務收入為522.26億元，按年增加3.2%。移動用戶淨增388萬戶至4.12億戶，5G套餐用戶淨增1,006萬至3.29億戶。移動用戶ARPU為45.8元，按年升0.9%。

移動用戶增至4.12億戶

公司亦表示，固網及智慧家庭服務收入按年增加2.2%至318.24億元，有線寬頻用戶為1.92億戶，ARPU為48.6元，按年升2.1%。產業數字化業務收入為386.79億元，按年增加10.6%。

公司指出未來將積極把握新一輪科技革命和產業變革發展趨勢，持續深入實施雲改數轉戰略，錨定打造服務型、科技型、安全型企業的目標願景，推動新質生產力加快形成，全面深化改革開放，全面推進高質量發展，不斷增強核心功能、提高核心競爭力，加快建設世界一流企業，持續提升企業價值，並從2024年起，3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上，積極回饋廣大股東。