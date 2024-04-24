港交所首季純利按年跌13%　收入按季回升　現貨市場日均成交994億

港交所（0388）今日（24）公佈首季業績，純利為29.7億元，按年跌13%。每股基本盈利2.35元。



期內，收入及其他收益為52.01億元，按年跌6%，按季則升７％。當中主要業務收入按年跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、按金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。

港交所指出2024 年第一季現貨市場標題平均每日成交金額為994億元，較 2023 年第四季上升9%，但較 2023 年第一季下跌22%。不過，集團衍生產品市場及商品市場於2024 年第一季持續增長並表現強勁：衍生產品合約平均每日成交合約張數錄得季度新高紀錄，較 2023 年第四季和2023年第一季分別上升12% 和6%；LME 的成交量也增長強勁，收費交易金屬合約的平均每日成交量較2023年第四季和2023年第一季分別上升6%和31%

自今年3月起，港股日均成交額已回升至約1,000億元。

公司資金的投資收益淨額爲5.35億元，去年同期為5.49億元，源於外部管理的投資基金(外部組合)的公平值收益淨額減少至1.69億元，去年同期為1.95億元；EBITDA利潤率爲72%，按年下跌4個百分點。

看好拓展東南亞市場

集團行政總裁陳翊庭表示，中國證監會近期宣佈了多項支持香港資本市場發展的舉措，包括擴大滬深港通下合資格ETF範圍、將房地產投資信託基金納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、支持內地行業龍頭企業來香港上市等，這些舉措將進一步提升香港資本市場的吸引力。展望未來，雖然當前的環境充滿挑戰，但港交所仍保持樂觀，看好中國經濟的長期增長趨勢，也看好拓展與東南亞和中東地區資本市場的聯繫可以帶來的機遇，將善用科技提升市場活力。

香港交易所亦指出，繼續與香港特別行政區政府的促進股票市場流動性專責小組密切合作，探討如何進一步提升香港市場的吸引力。多項改革建議正在研究之中，未來也將推出措施優化市場機制以及促進市場發展。