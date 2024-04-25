港股升幅收窄至13點　中海外及石藥均飆近半成｜持續更新

美股於周三（23日）偏軟，其中道指跌42點，收市報38460點，標普指數及納指分別升1點及16點。亞太區股市今早普遍回落，日股及韓股均跌逾1%。匯市方面，美元兌日圓企穩155水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及紐約期油分別跌0.3%及0.2%。



【13:59】

港股升幅午後收窄，恒指最新報17214點，升13點，國指跌5點，報6094點，科指跌34點，報3539點。

中海外（0688）及石藥（1093）分別升4.9%及4.8%，為目前藍籌股升幅榜首2位。

【12:39】

港股升勢未止，恒指中午收市報17295點，升94點，國指升28點，報6129點，科指跌2點，報3571點，成交額約為716億元。

內房股上揚，中海外（0688）升5.1%，潤地（1109）升3.7%，龍湖（0960）升3.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%，美團（3690）跌1.8%，騰訊（0700）跌1.3%，小米（1810）跌0.7%，京東（9618）升0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.5%，蔚來（9866）升0.8%，小鵬（9868）跌1.8%。

金融股方面，友邦（1299）升1.7%，滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）升3.8%。

【11:21】

恒指轉升，恒指最新報17348點，升146點，國指報6149點，升49點，科指升11點，報3585點。

舜宇（2382）升8.1%，為目前表現最佳藍籌股，中海外（0688）升5.8%，石藥（1093）升5.3%，龍湖（0960）升4.8%。

【09:30】

恒指最新報17144點，低開57點，國指最新報6080點，低開19點，科指最新報3556點，低開17點。

騰訊（0700）低開1.2%，阿里（9988）平開，美團（3690）平開，小米（1810）平開，京東（9618）低開1.1%。

金融股方面，友邦（1299）高開0.8%，港交所（0388）低開1.3%，滙豐（0005）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.4%，潤啤（0291）平開，安踏（2020）低開0.3%。

內房股方面，中海外（0688）高開1.2%，潤地（1109）平開。