3月香港出口增長4.7%　進口升5.3%　兩者均升預期

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升4.7%和5.3%。



政府指出繼二零二四年二月份錄得0.8%的按年跌幅後，3月份商品整體出口貨值為3,845億元，按年上升4.7%。同時，今年2月份錄得1.8%的按年跌幅後，3月份商品進口貨值為4,295億元，按升5.3%。3月份錄得有形貿易逆差450億元，相等於商品進口貨值的10.5%。

今年第一季的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9%。同時，商品進口貨值上升8%。今年首季錄得有形貿易逆差836億元，相等於商品進口貨值的7.3%。

今年3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升8.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升41.6%）、泰國（升20.6%）、馬來西亞（升18.6%）和中國內地（內地）（升12.1%）。另一方面，輸往台灣（跌22.3%）和印度（跌17.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌31.5%）、德國（跌15.5%）和美國（跌5.4%）。

政府發言人表示，二零二四年三月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地的出口進一步上升，輸往美國及歐盟的出口則下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況維持更久，仍會繼續影響香港的出口表現，儘管外在需求較預期好，或會提供一些支持。政府會密切留意情況。