恒指升近350點創今年新高　內房強勢　龍湖飆近一成｜持續更新

【12:30】恒指半日升逾300點

港股半日升逾300點。恒指收報17626點，升342點或1.98%；國指報6267點，升147點或2.41%；科指報3684點，升129點或3.65%。大市成交額724億元。

內房股表現俏，龍湖﹙0960﹚升9.18%、中海外﹙0688﹚升6.51%、潤地﹙1109﹚升5.56%。

另外，舜宇光學﹙2382﹚升5.63%、中海油﹙0883﹚升4.63%、比亞迪﹙1211﹚升5.39%、李寧﹙2331﹚升5.27%。。

重磅科技股方面，美團升3.67%、騰訊升2.41%、阿里升2.39%。

【11:10】恒指升逾300點

港股升幅持續擴大，再創今年新高。恒指現報17607點，升322點或1.87%；國指報6252點，升132點或2.17%；科指報3666點，升112點或3.16%。大市成交額570億元。

中海油升5.52%，報20.05元，表現冠藍籌。

另外，舜宇﹙2382﹚、 龍湖﹙0960﹚、李寧﹙2331﹚升逾4%。

美團、騰訊股、阿里分別升3.31%、1.88%及1.71%。

【09:45】恒指升逾200點

港股升幅擴大，恒指升233點或1.35%，報17517點，續創今年新高；國指升105點或1.73%，報6225點；科指升86點或2.44%，報3641點。大市成交額176億元。

中海油﹙0883﹚季績亮麗，升3.78%，為表現最佳藍籌股。聯想集團﹙0992﹚升2%，報9元。

另外，美團﹙3690﹚、比亞迪﹙1211﹚、招行﹙3968﹚及中國宏橋﹙1378﹚齊升逾1%。

【09:25】恒指高開51點

美國首季經濟增長遜預期，美股三大指數偏軟，道指一度瀉逾600點，收挫375點或0.98%。

近日氣氛轉好的港股，今早開市仍「有得升」。恒指升51點或0.3%，報17336點；國指升26點或0.43%，報6146點；科指升2點或0.07%，報3054點。

三大科指，阿里﹙9988﹚升0.274%，騰訊﹙0700﹚ 升0.17% 美團﹙3690﹚升1.34%。