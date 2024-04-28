布林肯上海閑庭信步　一只衛星照換來中方前倨後恭｜伽羅華

美國國務卿布林肯訪華三天，最後一天即26日終與中國外長王毅會面，最後一刻也獲國家主席習近平接見，算是不枉此行，一如所料，中美談判無果，會後布林肯接受BBC訪問時重申，如果中國不停止向俄羅斯運送用於攻擊烏克蘭的「關鍵部件」，美國將採取行動。



與美國財長耶倫的專機先落戶廣州一樣，布林肯的訪華行程於24日在上海開展，與一些無厘頭的外國領袖可以直接飛抵北京比較，中方明顯有待慢美國官員之意，布林肯也樂得清閒，參觀了一場CBA籃球賽，到上海豫園光顧南翔饅頭店，逛逛因《繁花》再成為打卡點的和平飯店，並受民眾圍觀，布林肯雖獲官方冷遇，但上海市民對這位高官幾乎在零保安下於敵國街頭隨意漫步，感到饒有趣味。

不知道是否路透於25日一篇報道作怪，令領導人最後一刻改變態度接見布林肯。該報道引述衛星圖像顯示，自今年2月起，中國浙江省東部一家船廠一直為一艘受美國制裁的俄羅斯貨船安加拉號提供上落貨服務，該貨船涉嫌轉運數千個據說裝有朝鮮彈藥的集裝箱往俄羅斯港口。

美國國務卿布林肯（左一）4月24日抵達上海，在美國駐華大使伯恩斯陪同下遊覽當地，到訪上海豫園（Pool via Reuters）

援俄衛星照證據確鑿 令中方前倨後恭

西方一直警告中國不可軍援俄國，雖然早已掌握大量證據，但拿來迫逼中方的效果不彰，中國政府通常以援俄必需品屬軍民兩用為由，不會亦無法管俄國會將之用於哪些地方，而西方也有軍援烏克蘭，不能對中國實行雙標，所以西方也很少直接撕破臉，但今次中方對布林肯訪華前倨後恭，應該與美方借媒體反擊出奇效有關。

外交界有句話「大國不尚權謀」說得好，在大國博弈，講求真刀真槍，口舌之爭、接待外國官員的安排等都只是權力宣示，若然布林肯訪華無成果，事後卻換來重磅制裁，給民眾營造中國政府可以對美說不的效果便得不償失，

布林肯今次是10個月內第二次訪華，官宣希望做好三件事，一是恢復禁毒合作、繼續開展兩軍對話和AI問題、二是區域和全球穩定問題，包括中東、俄烏、兩岸和南海的緊張局勢問題、第三是負責任地管理與中國的關係和競爭。雖然布林肯冀與中方討論的議題廣泛，但這些議題或多或少與總統大選有關。布林肯稱，華盛頓已看到北京試圖影響、甚至干預美國總統大選的證據。

中美關係近年屢起波瀾。（Pool via REUTERS）

俄外匯資產利息援烏 屬金融核彈級制裁

在布林肯訪華前，市場已盛傳美方將制裁參與援烏的中國銀行，早已惹來中方高度不滿。當他的專機4月24日飛抵上海，美國總統拜登當晚簽署一項剛獲國會通過的援烏法案，以壯其訪華的行色，法案包括為烏克蘭提供超600億美元援助，向以色列提供260億美元援助，還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產（俄國存放於歐洲的外匯資產所衍生的利息）並轉交給烏克蘭的條款。以扣押的俄資產援烏等同為金融制裁開了先例，加上路透社報道，令制裁參與援烏的中國銀行成為美國對華出手的核彈級選項。

西方制裁中國的銀行主要是將銀行剔出SWIFT、或是讓其進行美元和歐元交易結算，等於將銀行的國際業務廢了，不過，中國銀行體系幾乎屬國有性質，政府可以在後台操作規避制裁，2018年美國嘗試制裁一家由中石油控制的昆侖銀行，但效果不佳。

昆侖銀行成立的目的就是要在中國與伊朗間建立主要的官方資金渠道，美國截斷該行與美元結算系統的聯繫，其後歐元區跟進，昆侖銀行處理的是人民幣付款，主要是伊朗向華出售原油所收取的人民幣收入。為何制裁昆侖銀行的效果一般？因為該行可私下與內地大型國有銀行進行雙邊結算，除非美方將這些銀行一併制裁，否則很難達到截斷軍援俄國的交易。

總統拜登簽署強制剝離TikTok方案，惹來中國政府及TikTok管理層的強烈反彈（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration）

昆侖銀行借內銀掩護規避制裁

自俄烏戰爭開打後，中俄雙邊貿易超過2,400億元人民幣，主要以人民幣交易，中資銀行是中國對俄羅斯商業出口的主要中介，負責處理付款並向客戶公司提供貿易交易信貸，俄羅斯收取的人民幣可以經香港換回美元或歐元，所以美方制裁將會影響在港參與換匯的銀行。

美國財長耶倫早於4月初訪華時被問及會否制裁中國的銀行，她當時說沒有這方面的公布，但這是美方「準備在必要時使用的」，並且已與中方就此深入討論。

近期中美官員多次會面，表面波瀾不經，但底下暗潮洶湧。當總統拜登簽署強制剝離TikTok方案，強調母公司字節跳動在9個月期限內不出售，便禁止該平台的美國業務，惹來中國政府及TikTok管理層的強烈反彈，但拜登照舊在TikTok平台宣傳競選活動，就像TikTok已是美國政府的囊中物，態度何其嚣張，讓中方更加怒火中燒，所以大家需要留意中美互片隨時升溫，而港股近日無厘頭的升勢未必全無風險。

Ken Sir旗下創仔發CB，獲長和企業傳訊部事務部總經理張景如認購。（資料圖片）

長和公關大姐認購CB 是離巢先兆？

提起港股，近日多隻殘股咸魚翻生，亦有新股接連爆雷事件。最離奇的是受美方制裁的商湯單日成交達41億元，股價升43%至1.19元，公司創始人湯曉鷗去年底突然離世，加上百億負債，財政上需要注入大筆資金，股價爆升或與資金先搭建雞棚，為其後的股權融資造勢有關。

港股長期低迷時，雞棚活動亦陷入式微，近日港股稍有起色，炒家入市亦開始活躍。人稱「Ken Sir」的呂宇健有持股的傳承教育亦玩名人效應，其發行的1,500萬元CB由5位開名的投資者，其中一位是長和公關大姐Laura張，Laura在長和系逾30年，一向行事低調，連她也願意開名，莫非市場傳她離開長和並非無風起浪。