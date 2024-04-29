美國國務院設8人小組　助盟友應對來自內地經貿武器回應政治爭端

《彭博》報道，為協助盟友應對內地以經濟及貿易武器回應政治爭端，美國國務院內部已成立團隊。負責的美國官員指出，需求一直很強烈。



據知情人士指出，多個來自亞洲﹑非洲﹑拉丁美洲及歐洲等10多個國家，就如何防備或減輕來自中國的經濟壓力尋求指導。由於討論未有公開信息，知情人士要求匿名。

報道指出這個由8人組成的國務院小組，非正式稱為「the firm」。這個由國務院負責經濟成長和環境事務的副國務卿Jose Fernandez的辦公室的中國政策協調員Melanie Hart領導的小組，其運作就如一家諮詢公司，其為「客戶」工作的第一步，包括國務院經濟學家分析這個國家或地區在貿易上哪些領域受制於中國。然後會尋找方法幫助向中國之外進行出口市場多元化，並在必要時公開表示支持。知情人士說，這個團隊還進行了桌面推演，以研究對北京做出不同反應。

前美國貿易談判代表、亞洲協會的Wendy Cutler表示，這一戰略的驅動因素之一是認識到當中國試圖脅迫韓國或澳大利亞時，美國沒有給予足夠支持。他是最近一份關於中國對立陶宛所採取行動報告的共同作者。

中美關係・中美經貿・中美貿易・中國外交・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

美國政府也在外交事務中使用其經濟實力，中國反過來也指責華盛頓「經濟脅迫」。美國越來越多地尋求在與中國的競爭中使用經濟和貿易工具，包括制裁、關稅和出口管制、促進「友岸外包」以加強供應鏈，並加強對投資和數據流的審查。

知情人士還指出，內部政治分歧也意味著美國基本上無法制定新的貿易協定，而這些協定將向友好國家開放國內市場。