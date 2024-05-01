失蹤百年名畫　由名媛王穎妤逾3億天價投得?　真相原來..｜溫多娜

溫多娜近日八到藝壇界一件大事，就是神隱近一世紀、奧地利國寶藝術家克林姆（Gustav Klimt）遺作《Fräulein Lieser肖像》，以3,850萬歐元（折合3.2億港元）的天價成交。這幅名畫大家可能未必太過熟悉，但整場交易最惹人注目的，正是有傳買家是由名媛王穎妤（Rosaline）所創辦的藝廊HomeArt投得。



《Fräulein Lieser肖像》是克林姆最後的作品之一。（取自im Kinsky拍賣公司網站）

大方澄清 投得天價畫作另有其人

為了一探真偽，溫多娜向HomeArt求證，卻發現原來是一個美麗的誤會。HomeArt負責人澄清，相關天價畫作，其實是由被譽為「華人藝術拍賣界女王」的黃林詩韻（Patti Wong）所創辦的精品藝術諮詢公司（PW&A），替一位匿名香港藏家投得，而PW&A並無代表HomeArt進行競投。

咦？咁到底這個誤會，是從何而來的呢？咁就一於等溫多娜解開謎團喇！據了解外界咁推斷，實情就因為近年不少展出的克林姆畫作，都由HomeArt提供，當中包括2022年在阿姆斯特丹梵高博物館舉辦克林姆特展展出的兩幅畫作《Adele Bloch-Bauer 肖像II》及《Water Serpents II》。自自然然，外界就將克林姆作品同HomeArt王穎妤扯上關係喇。

不過，其實就算舊年6月，克林姆另一幅同樣以天價8.5億元成交的遺作《持扇的女子》，雖然有好多傳媒猜測是由HomeArt投得，但查實幕後都同樣是由黃林詩韻（Patti Wong）替一位匿名香港藏家投得㗎！

向展覽借出珍藏 成矚目「打卡位」

但又話分兩頭，王穎妤私人珍貴藏品多多，亦經常向不同展覽提供藝術品作展出之用。就好似上月適逢香港藝術月，她就為華裔古巴現代藝術大師林飛龍（Wifredo Lam）回顧展《林飛龍：歸徒》（Wifredo Lam：Homecoming）借出兩幅重要的畫作展出。

不說不知，今次回顧展是林飛龍的「入門式展覽」（繪畫、素描及版畫），作品除了呈現林飛龍的創作靈感、經歷及叛逆思想，亦介紹超過半世紀以來滋潤他創作的各個地方，如西班牙、古巴、法國等地。

溫多娜受邀參與展覽開幕式，只見人頭湧湧，當中王穎妤其中借出的一幅油畫《A Trois centimètres de la Terre》，更成全場矚目「打卡位」。而與HomeArt負責人閒談時，對方亦透露，相當榮幸展覽如此重視這幅展品。

王穎妤過去亦曾為畢加索情人辦展。

眼光精闢獨到 曾為畢加索情人香江首辦展

不過其實王穎妤在藝術界眼光精闢獨到，溫多娜已早有所聞。她在2021年曾大費周章，為畢加索情人、獨立女性藝術家弗朗索瓦絲‧吉洛（Françoise Gilot）在香港首辦展覽。直到上月底，美國傳媒Artnews更透露，位於西班牙的畢加索博物館，會為她專門而設一個畫廊，展出其作品。情人相隔多年以不同形式再次重逢，可謂相當浪漫。

而王穎妤得悉呢個消息，亦回應指非常高興，佢話吉洛終於得到作為傑出女性藝術家期待已久的認可，正正是HomeArt的使命。同時，她亦希望為後代的藝術教育作出一份貢獻，推廣更多藝術家並展開更多合作添呀。