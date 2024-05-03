網易及京東齊升逾半成　港股升幅卻收窄至210點｜持續更新

美國股市於周四（2日）全面上揚，其中道指升逾300點，反映科技股走勢的納指則終止連續兩日跌勢，升1.5%。亞太區股市今日（3日）普遍上揚，韓股及澳洲股市均錄升幅。匯市方面，美元兌多種貨幣偏軟，其中兌日圓更跌至貼近153。商品市場方面，金價及油價均上揚。



【10:09】

港股升幅收窄，恒指最新報18397點，升189點，國指升81點，報6518點，科指升62點，報3927點。

京東（9618）升5.4%，網易（9999）升5.4%，百度（9888）升4.8%，阿里（9988）升4.7%。

【09:28】

恒指最新報18543點，高開336點，國指最新報6580點，高開143點，科指最新報4009點，高開144點。

科技股方面，阿里（9988）高開3.4%，騰訊（0700）高開2.9%，美團（3690）高開1.3%，小米（1810）高開2%，京東（9618）高開5.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）高開1.9%，友邦（1299）升2.8%，最新報61元，港交所（0388）高開2.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升7.1%，蔚來（9866）高開2%，小鵬（9868）高開8.3%。