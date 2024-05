港股咸魚翻生　為習主席訪歐之行壯行色？｜伽羅華

美國國務卿布林肯訪華後會談無果,市場緊崩著神經看看美方會否祭出核彈級的金融制裁,雖然布林肯強調這是選項之一,但老美以往有制裁昆侖銀行的先例,制裁幾家中資行也是慣伎,幸好最終制裁的只是300多家中、港、俄、阿聯酋及土耳其的公司,中港股市暫時鬆一口氣。

有老友糾正筆者,港股是咸魚翻生,連升9個交易日,累升2,251點,高見18,475,港股最長升浪是2018年1月初所創,為期14個交易日,當月恒指曾穿33,000關,是港股的火紅年代,今輪則是由萬六點低位逆襲,是久旱逢甘霖,千呼萬喚的第20屆三中全會終在今年7月召開,市場憧憬經濟深化改革又有轉向,還是中方順從老美,承諾不再援俄,雙方關係有所緩和?

上述兩個說法都有些牽強,以往三中全會雖有定性發展路向,但深化改革不一定是大家所想的那種,要中方減低援俄力度,也可能是一廂情願。

難道港股造好,與國家主席習近平出訪歐洲三國有關?看似無稽,但有跡可尋,回顧過去習主席每次出訪,港股表現都較正常日子為優,去年11月11至17日習主席訪美參加APEC元首峰會,恒指由11月10日的17,203攀升至11月15日的18,079,當日也是11月唯一一日穿萬八關,成功將訪美之行推向高潮。無獨有偶,同年8月22至24日習主席御駕親征南非舉行的金磚峰會,恒指期間由萬七強勢衝上萬八,可能因行程成果豐碩,剩威仍在,至9月初港股更破萬九關。

習出席金磚峰會 恒指曾破萬九

不過,今次形勢有別,在布林肯施壓中方不要援俄無果後,他揚言中方若不解決問題,美方會自行解決。另邊廂,習近平則借出訪法國、塞爾維亞和匈牙利,希望聯歐抗美,既然主帥出征,港股自然要造好立威,港股穿萬八是否為習主席訪歐之行壯壯行色,這樣說無可厚非,但港股反彈也有其內在因素。

近日北水買港股確實增加,早前美股炒加息,美股單日曾跌近2%,是這一輪牛市罕見,而日央行放任日圓弱勢,日股回調,部分資金回流港股亦不足為奇。更重要的是,滙控和渣打季績表現優市場預期,兩行承諾繼續派高息,特別是滙控加大回購規模至30億美元,股價叩關70元,相比下,落後的渣打似乎更有力試80元,這都反映回購與派息已經成為支持股價的不二法門。

現今投資者看重短期實利,長期增長變得次要,蘋果公司破紀綠回購,抵銷業績表現不濟的負面影響,另一隻落後股友邦也順應潮流增加回購,股價周五收報61.35元,一洗三周前低見45.25元的頹態。

講返習主席訪歐之行,是5年來首次,中歐貿易和投資是今次訪歐的重要議題,首站選擇法國,是基於總統馬克龍一直強調歐洲擺脫美國戰略自主的想法,有可能成為中方聯歐抗美的突破口,但從法國邀請歐盟委員會主席馮德萊恩出席中法建交60年慶典,再次成為兩人會面的「電燈胆」,法方似有心整蠱居多。

馬克龍與馮德萊恩:French President Emmanuel Macron welcomes European Commission President Ursula von der Leyen prior to a meeting at the Elysee Palace on February 28, 2022 in Paris, France. (Getty)