內地股市高收　創業板指數重上1900點　港股現升210點｜持續更新

美國股市於周三（8日）走勢個別，道指升172點，納指及標普指數則分別跌0.2%及平收。亞太區股市方面，日股於今日（9日）早段升約百點，韓股則輕微下跌。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.4%，紐約期金跌0.2%。



【15:16】

內地股市高收，上證收市報3154點，升0.8%，深成收市報9788點，升1.55%，滬深300指數收市報3664點，升0.95%，創業板升1.87%，收市報1900點。

港股最新報18524點，升210點。

【13:50】

港股維持逾200點升幅。恒指最新報18548點，升234點，國指升101點，報6557點，科指升80點，報3952點。

翰森（3692）逆市跌2.8%，報17.5元。

聯想（0992）升8.1%，中芯（0981）及東方海外（0316）等5隻藍籌股升半成以上。

【12:30】

港股反彈，半日升224點，報18538點，國指升105點，報6561點，科指報3946點，升74點。

內房股反彈，龍湖（0960）升5.7%，潤地（1109）升3.4%，中海外（0688）升2.5%，融創（1918）升14.2%，雅居樂（3383）升15.4%，萬科（2202）升8.3%。

手機設備股方面，聯想（0992）升6.3%，高偉電子（1415）升1.5%，舜宇（2382）升5.3%，瑞聲科技（2018）升0.4%。

科技股方面，小米（1810）曾高見19.7元，中午收市報19.06元，跌0.2%。騰訊（0700）升2%，阿里（9988）升0.5%，美團（3690）升4.3%，京東（9618）升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，中午收市報68.4元，友邦（1299）升2%，港交所（0388）升1.5%，中銀（2388）升0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.3%，潤啤（0291）升3.7%，安踏（2020）跌0.1%。

【11:38】

港股升幅進一步擴大，恒指升220點，報18534點，國指升104點，報6561點，科指升3941點，升69點。

聯想（0992）升7.2%，龍湖（0960）升6.4%，東方（0316）升5.5%，碧桂園服務（6098）升5.3%，信義光能（0968）升5.2%。

【10:12】

港股掉頭上揚，恒指最新報18418點，升104點，國指升65點，報6521點，科指升54點，報3926點。

聯想（0992）升5.9%，為目前表現最佳藍籌股，東方海外（0316）及藥明生物（2269）升幅均逾4%。

滙豐（0005）回落最新報67.7元，跌0.3%。

【09:25】

恒指最新報18306點，低開7點，國指最新報6468點，高開12點，科指最新報3874點，高開2點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）低開0.1%，美團（3690）平開，小米（1810）高開1.6%，京東（9618）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.1%，安踏（2020）高開0.3%，潤啤（0291）低開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.6%，蔚來（9866）低開3.1%，小鵬（9868）低開3.6%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開0.7%，港交所（0388）高開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.5%，潤地（1109）高開1.4%，中海外（0688）高開1.1%。