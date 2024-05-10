內銀股獲追捧 建行飆6% 領港股升近200點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國就業數據欠理想，讓市場人士對聯儲局於年內減息憧憬重燃，帶動美股三大指數於周四（9日）高收，其中道指升331點。亞太區股市今日（10日）早後普遍上揚，其中日股升近400點。
【10:43】
港股最新報18732點，升194點，國指升71點，報6632點，科指跌37點，報3909點。
建行（0939）飆6%，港交所（0388）升5.9%，工行（1398）升4.6%，國壽（2628）升3.4%。
京東健康（6618）跌3.5%，理想汽車（2015）跌2.7%，舜宇（2382）跌2.4%。
【10:00】
港交所（0388）升幅曾達到8.45%，最新報280.4元，升5.6%。
恒指升133點，報18671點。
【09:28】
恒指高開131點，報18669點，創年內高位。國指高開52點，報6612點，科指高開28點，報3975點。
科技股上揚，阿里（9988）高開0.9%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開1.4%，小米（1810）高開0.1%。
金融股方面，滙豐（0005）平開，報67.7元，友邦（1299）高開0.2%，港交所（0388）高開3.5%。
券商股方面，耀才（1428）平開，中國銀河（6881）高開0.5%，中信證券（6030）高開0.8%。