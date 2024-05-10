港股劍指萬九點關　港交所及神華等5藍籌升6%以上｜持續更新

美國就業數據欠理想，讓市場人士對聯儲局於年內減息憧憬重燃，帶動美股三大指數於周四（9日）高收，其中道指升331點。亞太區股市今日（10日）早後普遍上揚，其中日股升近400點。



【13:42】

港股升幅進一步擴大，最高位為18993點，與19000點僅差距7點。恒指最新報18948點，升410點，國指升153點，報6714點，科指升8點，報3955點。

港交所（0388）升7.4%，國壽（2628）升6.5%，神華（1088）升6.3%，建行（0939）升6.3%，潤地（1109）升6.2%。

【12:26】

港股今日表現強勁，半日揚逾300點，成功重上18800點。恒指中午收市報18859點，升321點，國指升118點，報6679點，科指逆市跌11點，報3936點，成交額為939億元。

有傳內地研究減免內地個人投資者買港股收取的股息稅，港交所（0388）勁升6.8%。券商股亦獲追捧，耀才（1428）升2.3%，中國銀河（6881）升3.8%，廣發証券（1776）升3%，中信証券（6030）升3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）升1.6%，中銀（2388）升3.7%，中午收市報25元，創逾1年新高。

內銀股發力，建行（0939）升6.3%，工行（1398）升4.6%，中行（3988）升3%，農行（1288）升6.2%，招行（3968）升4.1%。

內房股走勢強勁，世茂（0813）飆58%，龍湖（0960）升4.7%，融創（1918）升8.3%，萬科（2202）升4.7%，雅居樂（3383）升16.9%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%，騰訊（0700）升不足0.1%，美團（3690）跌不足0.1%。

【10:43】

港股最新報18732點，升194點，國指升71點，報6632點，科指跌37點，報3909點。

建行（0939）飆6%，港交所（0388）升5.9%，工行（1398）升4.6%，國壽（2628）升3.4%。

京東健康（6618）跌3.5%，理想汽車（2015）跌2.7%，舜宇（2382）跌2.4%。

【10:00】

港交所（0388）升幅曾達到8.45%，最新報280.4元，升5.6%。

恒指升133點，報18671點。

【09:28】

恒指高開131點，報18669點，創年內高位。國指高開52點，報6612點，科指高開28點，報3975點。

科技股上揚，阿里（9988）高開0.9%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開1.4%，小米（1810）高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報67.7元，友邦（1299）高開0.2%，港交所（0388）高開3.5%。

券商股方面，耀才（1428）平開，中國銀河（6881）高開0.5%，中信證券（6030）高開0.8%。