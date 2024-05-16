吉利向股東派發特別息　每股0.007474元

吉利（0175）宣布向股東派發特別息，每股可獲得特別息0.007474元，以公司合共發行100.63億股計算，合共派發特別息總額為7,521萬元。



至於美國存託股東，公司指出基於每股美國存託股票21美元發售價，按合資格股東每持有22,000股股份獲分派1股美國存託股票。每名持有合資格每手買賣單位（22,000股）整數倍的合資格股東，將有權就所持合資格每手買賣單位的每一個整數倍收取一股ADR。該名股東可以選擇收取獲分派的ADR，或按合資格每手買賣單位的每一個整數倍選擇收取現金付款約164.43元。

若每名持有超出合資格每手買賣單位整數倍股份的合資格股東，惟該股東將就其持有的股東數的1,000股股份的每一個整數倍收取7.474元現金。若持有少於一個合資格每手買賣單位的合資格股東將每權收取分派ADR，但可按持有的股份數目，就每6,000股股份收取44.844元的現金付款，就1,000股股份的每一個整數倍（逾6,000股股份的最高整數倍）收取7.474元的現金付款。