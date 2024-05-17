恒大汽車突停牌　此前盤中急升逾五成

撰文：黃捷
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恒大汽車﹙0708﹚急升後停牌。

據公告，該股於今日﹙17日﹚上午10時56分暫停買賣，此前報0.38元，漲53.2%，成交放量至6,810萬元

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