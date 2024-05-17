甘比鈎織手作舖Happy Yarn與江美儀合作義賣　望靠可愛小物齊送暖

富商劉鑾雄（大劉）的太太陳凱韻（甘比）去年創立本地鈎織手作品牌「Happy Yarn」，公司一直秉持甘比行善精神，繼早前與健康珍珠奶茶品牌的義賣活動後，最近就與藝人江美儀攜手推出慈善義賣企劃。原來，江美儀近年愛上鈎織，自從接觸到「Happy Yarn」的工作坊後，技術更上一層樓。最近，她更決定善用其鈎織技巧，親手製作別致飾品作義賣，為社會送上溫暖。



義賣作品由江美儀全人手製作。

義賣可愛小物 冀積少成多

義賣的作品由江美儀全人手製作，材料則由「Happy Yarn」負責。今次義賣的作品以鎖匙釦、寵物配飾等日常生活小物為主，原來今次義賣的想法是受到甘比的啟發，希望提醒大家微小的善心都可以貢獻社會。

江美儀指出，「上個月甘比於大學進行了一場講座，分享了『小事大意義』、以及親力親為行善的精神，我深感認同。」她續指，「因此我想透過可愛風格和多元化造型的小物，吸引更多人參與今次義賣。希望集合大家的支持，積少成多，為幫助社會出一分力。」

義賣作品由江美儀全人手製作。

100%人手鈎織 Happy Yarn全力支持

今次義賣的收益，將會全數撥捐劉鑾雄慈善基金。甘比亦稱，感謝美儀的提議，以及一系列精心製作的作品。這樣有意義的項目，「Happy Yarn」當然會全力支持。同時，其又希望美儀的粉絲、熱愛手作和鈎織朋友，都可以抽空來訪。

由即日起，只要到銅鑼灣東角LAFORET「Happy Yarn」門市，即可選購到江美儀親手製作的作品，在找到心頭好同時，亦可行善助人。