無內地銀行戶口也可開設、轉數快增值　數字人民幣錢包使用攻略

香港成為首個數字人民幣的跨境試點,意味成為內地以外首個本地居民都能開立數字人民幣錢包(數幣錢包)的地區。由即日起,本港居民以香港手機號碼於數字人民幣錢包營運機構開立錢包後,在無需開立內地銀行戶口下,可透過銀行手機應用程式以港元戶口或人民幣戶口增值數字人民幣錢包,在內地主要城市以數字人民幣進行支付或消費。

數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式法定貨幣,與實物人民幣1︰1兌換,等同於紙幣人民幣,是真正的錢,只不過是存在手機之中。相對微信和支付寶等港人熟識的電子錢包,「數幣錢包」好處是不必綁定銀行卡也可領取,收支雙方在交易時更無須聯網,只要使用手機的近場通信功能,「碰一碰」手機即可轉帳。

使用數字人民幣需下載由人行數字貨幣研究所開發的應用程式,用戶可選擇由不同內地商業銀行作為運營機構的數幣錢包,現時有四家數幣錢包運營機構參與香港跨境試點,包括中國銀行、交通銀行、中國建設銀行及中國工商銀行。

金管局提醒,e-CNY 應用程式只能透過手機應用程式商店下載,不會透過網頁連結傳送。

成功登記開立數幣錢包後,香港用戶可透過本地17間零售銀行經「轉數快」以人民幣進行增值, 其中11間 提供「轉數快」增值 服務 的 銀行 支援從港幣戶口增值 ,由港元直接兌換人民幣增值數幣錢包。換言之,港人無需開立內地銀行戶口,都可以隨時隨地為數幣錢包增值,便利北上消費。

不過,目前數幣錢包餘額上限不多,限於10,000元人民幣,單筆支付金額限額2,000元, 日累計支付金額限額5,000元,而每年累計支付金額限額50,000元。

如果用戶想把錢從數幣錢包取出,可到其錢包運營機構香港子行的指定分行將錢包内的數幣換成現金。

現時,數幣錢包可用於跨境支付,但不可用作個人之間的轉帳,在香港,其實早已在零售層面實現跨境應用,全港逾200家商戶受理數字人民幣,讓內地居民可以在港使用數字人民幣。

而今次,港人則可透過電話號碼開立「自家」數字人民幣錢包,便利北上消費。據金管局介紹,目前可在內地17個省市26個地區,逾1,000萬個商戶作零售支付,逐漸滿足消費者衣、食、住、行等多方面支付需求。

金管局指出,部分接受數字人民幣的商戶會於店內張貼數字人民幣標誌,用戶亦可以向商戶查詢是否接受數字人民幣。

不過,內地在數字人民幣的應用場景,其實早已超出個人消費用途,延展到薪資發放、普惠貸款、綠色金融等對公企業服務,以及財政、稅收、公用事業、電子政務、助農扶貧等政務服務場景中,例如江蘇省常熟市從去年5月開始用數字人民幣給國家工作人員發工資。

金管局指出,港人開立的數幣錢包將逐步推進至繳付帳單、乘車碼及與内地傳統電子支付條碼互通。

