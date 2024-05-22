港股維持數十點升幅　聯想飆逾13%　藍籌表現最佳｜持續更新

美國股市於周二（21日）高收，道指﹑標普指數及納指均上揚。不過亞太區股今日（22日）於早段向下，其中日本股市跌逾200點。匯市方面，日圓兌美元仍處於156以下。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.68%，紐約期金價格則變化不大。



【14:07】

港股維持數十點升幅，恒指最新報19275點，升54點，國指升39點，報6860點，科指升49點，報4030點。

聯想（0992）為表現最佳藍籌股，最新報11.56元，升13.6%。

醫藥股續向下，翰森醫藥（3692）跌3%。

領展（0823）最新報35元，跌3.7%。

【12:30】

港股走勢反覆，中午收市報19254點，升34點，國指升21點，報6842點，科指升23點，報4004點，成交額約為696億元。

汽車股今日反彈，小鵬（9868）升13.2%，蔚來（9866）升4%，理想汽車（2015）升2.5%，比亞迪（1211）則跑輸同業，跌1.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，美團（3690）跌0.6%，小米（1810）升0.4%，京東（9618）跌1.9%，騰訊（0700）升0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.2%，安踏（2020）升1.3%，李寧（2331）升4.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，友邦（1299）跌0.5%，港交所（0388）跌不足0.1%，平保（2318）升1.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升11.2%，保利物業（6049）升5.6%，華潤萬象（1209）升1.1%，世茂服務（0873）升4.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.7%，潤地（1109）升2%，中海外（0688）升3.1%。

【11:55】

港股今早走勢反覆，恒指最新報19251點，升30點。

同程旅行（0780）曾挫13.7%，低見18.3元，最新報19.06元，跌10%。公司於周二（21日）公布今年首季業績，股東應佔盈利為3.97億元人民幣，按年升4.95%。

【10:30】

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）擬回購最多1億股，作價較周二（21日）收市價1.78元有近21%溢價，今早曾高見2.02元。最新報1.97元，升10.7%，成交額為2,690萬元。

恒指走勢再度轉向，最新報19299點，升79點，國指升34點，報6855點，科指升28點，報4008點。

物管股普遍上揚，碧服（6098）升8.9%，融創服務（1516）升7.2%，中海物業（2669）升2%，雅生活（3319）升7.1%，世茂服務（0873）升3.6%。

【09:50】

港股掉頭回落，恒指最新報19185點，跌34點，國指最新報6811點，跌9點，科指最新報3967點，低開12點。

聯想（0992）逆市上揚，最新報10.88元，升6.9%，理想汽車（2015）升2%。

領展（0823）跌3%，網易（9999）跌2.5%，京東（9618）跌2.1%。

【09:25】

恒指最新報19225點，高開4點，國指最新報6833點，高開12點，科指最新報3987點，高開6點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）高開0.6%，小米（1810）高開0.5%，京東（9618）低開1.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開9.6%，理想汽車（2015）高開1.4%，蔚來（9866）高開2.1%，比亞迪（1211）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1109）高開0.2%，中海外（0688）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%﹑友邦（1299）低開1.4%﹑港交所（0388）低開0.3%﹑平保（2318）低開0.1%。

消費股方面，李寧（2331）高開1.3%﹑海底撈（6862）低開0.6%﹑潤啤（0291）高開0.7%。

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