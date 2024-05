世界黃金協會(WGC)數據顯示,今年第一季全球央行淨購入930萬盎司黃金,當中以土耳其及中國購買量最大,分別為100萬盎司﹑90萬司。不過作為主要產金國的中亞國家茲別克,卻趁金價上揚之際,接連數個月沽出黃金。有分析指出該國貨幣持續貶值,有減持黃金的需要。



據世界黃金協會數據,烏茲別克央行為今年首季沽出最多黃金的央行,在今年2月及3月分別減持11.8噸及10.9噸黃金。至於一直增持黃金的泰國央行,並在今年3月減持9.6噸黃金。

烏茲別克在2022年大手買入黃金,不過卻在去年已表明正在削減黃金持倉,重新平衡儲備組合。截至今年3月黃金仍佔該國儲備的4分之3。

黃金/金價:LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sergio Alexander pours molten gold to make a 6.5 kg bar of gold at his melting laboratory on November 9, 2010 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)