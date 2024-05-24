港股4連跌累瀉逾千點　科技股普遍腳軟　內房及物管股捱沽

市場人士擔心美國聯儲局保持高息時段更長，美股三大指數均低收，其中道指跌605點或1.53%，納指則跌0.4%。亞太區股市方面，日股今日（24日）於早段下跌逾500點，韓股跌逾1%。商品市場方面，紐約期金跌0.3%。匯市方面，日圓兌港元再次處於5算以下。



【16:35】

港股氣勢進一步轉弱，連續4日低收，累跌1,067點，同時成交額縮減至約1,100億元。

恒指收市報18569點，跌298點，國指跌109點，報6591點，科指跌108點，報3787點，成交額為1,098億元。

科技股今日普通下挫，嗶哩嗶哩（9626）跌11.32%，收市報106.3元，微博（9898）跌4.5%，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌2.7%，小米（1810）跌3.4%。

汽車股方面，零跑（9863）跌0.2%，理想汽車（2015）跌0.8%，小鵬（9868）跌3%，蔚來（9866）跌6.5%。

內房股亦低收，龍湖（0960）跌5.6%，融創（1918）跌6.8%，潤地（1109）跌3.3%，中海外（0688）跌2.4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌8.2%，雅生活（3319）跌5.9%，融創服務（1516）跌7.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1.9%，港交所（0388）跌1.4%，平保（2318）跌1.3%。

【15:23】

內地股市低收，上證收市報3088點，跌27點，深成收市報9424點，跌117點，滬深300指數收市報3601點，跌40點，創業板指數收市報1818點，跌33點。

港股最新報18569點，跌298點。

【13:42】

港股跌勢在午後加大，最新報18577點，跌291點，國指跌104點，報6597點，科指跌93點，報3803點。

中升（0881）等19隻藍籌股跌幅逾3%，其中中升及碧桂園服務（6098）分別跌7.4%及7.1%。新世界（0017）及聯想（0992）分別跌3.3%及3.2%。

油股逆市上揚，中海油（0883）升2.1%，中石油（0857）升0.5%。

【12:34】

港股續下跌，更一度失守18600點，半日跌239點，報18629點，國指跌86點，報6615點，科指跌73點，報3822點，成交額為731億元。

科技股下挫拖累大市表現，其中人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）大瀉10.5%，微博（9898）跌5.6%，美團（3690）跌2.3%，騰訊（0700）跌1.3%，阿里（9988）跌0.3%網易（9999）則逆市上揚，中午收市報144.3元，升2%。

汽車股亦受壓，蔚來（9866）瀉6.9%，零跑（9863）跌3.3%，小鵬（9868）跌3%，比亞迪（1211）跌2.5%，理想汽車（2015）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1.6%，港交所（0388）跌1.1%，平保（2318）跌2%。

消費股方面，安踏（2020）升0.2%，潤啤（0291）跌1.9%，海底撈（6862）跌2.4%。

內房股亦向下，世茂（0813）跌4.3%，龍湖（0960）跌5.2%，報13.58元，雅居樂（3383）跌5.3%，3融創（1918）跌5.6%。

物管股同樣下跌，碧桂園服務（6098）挫6.4%，雅生活（3319）跌3.8%，融創服務（1516）跌5%。

領展（0823）仍未止跌，今早失守33元，中午收市報32.9元，跌1.8%。其他收租股方面，九倉置業（1997）挫3.6%，希慎（0014）跌1.3%。

地產股方面，新地（0016）跌2.9%，新世界（0017）跌3.7%。

【10:31】

港股跌勢加劇，恒指最新報18613點，跌255點，國指跌93點，報6608點，科指跌88點，報3807點。

物管股及內房股下挫，碧桂園服務（6098）及龍湖（0960）分別挫4.8%及4.5%。

百威亞太（1876）跌3.4%。

阿里（9988）再度轉向，最新報78.05元，跌0.8%。

至於嗶哩嗶哩（9626）維持近11%跌幅，微博（9898）跌5.6%。

【09:25】

恒指最新報18742點，低開126點，國指最新報6660點，低開41點，科指最新報3865點，低開31點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）低開1.2%，小米（1810）低開0.1%，京東（9618）低開1.2%，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）低開10.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%，友邦（1299）低開1.6%，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%，潤地（1109）低開1.6%，中海外（0688）低開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%，李寧（2331）低開0.9%，潤啤（0291）低開0.9%。