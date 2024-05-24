科技股物管股下瀉　滙豐及友邦向下　港股半日跌239點｜持續更新

市場人士擔心美國聯儲局保持高息時段更長，美股三大指數均低收，其中道指跌605點或1.53%，納指則跌0.4%。亞太區股市方面，日股今日（24日）於早段下跌逾500點，韓股跌逾1%。商品市場方面，紐約期金跌0.3%。匯市方面，日圓兌港元再次處於5算以下。



【12:34】

港股續下跌，更一度失守18600點，半日跌239點，報18629點，國指跌86點，報6615點，科指跌73點，報3822點，成交額為731億元。

科技股下挫拖累大市表現，其中人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）大瀉10.5%，微博（9898）跌5.6%，美團（3690）跌2.3%，騰訊（0700）跌1.3%，阿里（9988）跌0.3%網易（9999）則逆市上揚，中午收市報144.3元，升2%。

汽車股亦受壓，蔚來（9866）瀉6.9%，零跑（9863）跌3.3%，小鵬（9868）跌3%，比亞迪（1211）跌2.5%，理想汽車（2015）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1.6%，港交所（0388）跌1.1%，平保（2318）跌2%。

消費股方面，安踏（2020）升0.2%，潤啤（0291）跌1.9%，海底撈（6862）跌2.4%。

內房股亦向下，世茂（0813）跌4.3%，龍湖（0960）跌5.2%，報13.58元，雅居樂（3383）跌5.3%，3融創（1918）跌5.6%。

物管股同樣下跌，碧桂園服務（6098）挫6.4%，雅生活（3319）跌3.8%，融創服務（1516）跌5%。

領展（0823）仍未止跌，今早失守33元，中午收市報32.9元，跌1.8%。其他收租股方面，九倉置業（1997）挫3.6%，希慎（0014）跌1.3%。

地產股方面，新地（0016）跌2.9%，新世界（0017）跌3.7%。

【10:31】

港股跌勢加劇，恒指最新報18613點，跌255點，國指跌93點，報6608點，科指跌88點，報3807點。

物管股及內房股下挫，碧桂園服務（6098）及龍湖（0960）分別挫4.8%及4.5%。

百威亞太（1876）跌3.4%。

阿里（9988）再度轉向，最新報78.05元，跌0.8%。

至於嗶哩嗶哩（9626）維持近11%跌幅，微博（9898）跌5.6%。

【09:25】

恒指最新報18742點，低開126點，國指最新報6660點，低開41點，科指最新報3865點，低開31點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）低開1.2%，小米（1810）低開0.1%，京東（9618）低開1.2%，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）低開10.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%，友邦（1299）低開1.6%，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%，潤地（1109）低開1.6%，中海外（0688）低開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%，李寧（2331）低開0.9%，潤啤（0291）低開0.9%。