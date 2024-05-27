ATMXJ全數高收　三桶油上揚　港股反彈逾200點重上18800點

美國三大指數於上周五（24日）高收，其中反映科技走勢的納指升逾1%，於長假期前夕跑贏道指及標普指數。亞太區股市今日（27日）早段上揚，其中日本股市升約百點。匯市方面，於亞洲交易時間美元轉弱。商品市場方面，紐約期油及紐約期金均升逾0.1%。



【16:24】

港股止跌回升，並重上18800點。恒指收市報18827點，升218點，國指升82點，報6688點，科指升65點，報3864點，成交額1,189億元。

聯想（0992）升8.9%，舜宇（2382）跌1.1%，瑞聲（2018）升0.6%，高偉電子（1415）升1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）升2.2%，港交所（0388）升1.8%，平保（2318）升0.4%。

消費股方面，安踏（2020）升0.3%，海底撈（6862）升1.7%，李寧（2331）升3.3%，潤啤（0291）升3.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%，騰訊（0700）升0.1%，小米（1810）升0.8%，美團（3690）升2.1%，京東（9618）逆市跌0.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.7%，潤地（1109）平收。

油股今日獲投資者追捧，中石油（0857）升3.5%，中海油（0883）升4.2%，中石化（0386）升1%。

【15:22】

內地股市高收，上證收市報3124點，升35點，深成收市報9507點，升83點，滬深300指數收市報3635點，升34點，創業板指數收市報1830點，升12點。

港股方面，恒指最新報18849點，升240點。

【14:46】

港股升幅進一擴大至逾200點，恒指最新報18850點，升241點，國指升88點，報6694點，科指升3866點，升67點。

聯想（0992）等9隻藍籌股升幅達4%或以上。

【14:06】

港股升幅在午後擴大，恒指最新報18767點，升158點，國指升55點，報6660點，科指升29點，報3829點。

聯想（0992）升9%，中芯（0981）升5.5%，石藥（1093）升5%，李寧（2331）及中海油（0883）均升4%。

恒大汽車（0708）升92%，最新報0.73，恒大物業（6666）升10%。

【12:19】

港股今早走勢反覆，半日升56點，報18665點，國指升20點，報6625點，科指升3點，報3802點，成交額681億元。

聯想（0992）升7.4%，中午收市報11.88元，舜宇（2382）跌2.8%，瑞聲（2018）跌2.2%，高偉電子（1415）升1%。

科技股方面，阿里（9988）升0.6%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）升0.4%，小米（1810）跌0.2%，京東（9618）跌2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，平保（2318）跌0.7%，友邦（1299）升0.8%，港交所（0388）升0.4%。

油股上揚，中石油（0857）升2.7%，中海油（0883）升4%，中石化（0386）升0.6%。

【10:18】

港股再轉勢，恒指最新報18565點，跌43點，國指跌13點，報6591點，科指跌31點，報3768點。

聯想（0992）逆市升7.4%。

恒大汽車（0708）升86.8%，報0.71元；恒大物業（6666）升11.4%。

【10:09】

港股轉升，最新報18659點，升50點，國指升23點，報6628點，科指跌1點，報3797點。

聯想（0992）升5.8%，東方海外（0316）升5.6%木。

紫金（2899）升3%，神華（1088）升2.9%。

油股上揚，中石油（0857）升2.5%，中海油（0883）升1.7%。

【09:25】

恒指最新報18606點，低開2點，國指最新報6607點，高開2點，科指最新報3801點，高開2點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.5%，京東（9618）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.9%，蔚來（9866）高開1.1%，小鵬（9868）高開1.1%，比亞迪（1211）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開，融創（1918）高開1.3%，中海外（0688）低開0.1%。

金融股方面，平保（2318）低開0.2%，滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）高開不足0.1%，港交所（0388）高開0.4%。