國統局指今年首4個月規模以上工業利潤增4.3%　外商利潤升16.7%

國家統計局數據顯示，今年1至4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20,946.9億元（人民幣‧下同），按年增長4.3%。1至4月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7,396.4億元，按年下降2.8%；股份制企業實現利潤總額15,508.1億元，增長0.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額5,285.9億元，增長16.7%；私營企業實現利潤總額5,448.0億元，增長6.4%。4月份，規模以上工業企業實現利潤按年增長4%。



國家統計局工業司統計師於衛寧解讀工業企業利潤數據稱，1至4月份超過7成行業利潤實現增長。1至4月份，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤同比增長，佔75.6%，行業增長面比1至3月份擴大7.3個百分點。

分門類看，採礦業受煤價下降、產量減少影響，利潤按年下降18.6%，降幅比1至3月份擴大0.1個百分點。製造業利潤增長8.0%，增速加快0.1個百分點。電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤增長36.9%，延續快速增長態勢。其中，電力行業受益於電煤成本降低、發電量增長，利潤增長44.1%；燃氣行業利潤下降0.4%。