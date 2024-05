騰訊獲大摩納入中港焦點股票名單　予增持評級　惟今早股價跌近2%

摩根士丹利發表研究報告,將騰訊(0700)納入中港焦點股票名單,並對其前景保持建設性態度。



大摩指出有關調整主要基於騰訊擁有多項催化劑,其中於內地新推出的《地下城與勇者﹕起源》於上線首3日,在所有內地遊戲排名第一,預料首年流出為100億元人民幣。受到今年首季強勁的流水動能支持,公司今年第二季度起遊戲業務增長將加速,預料內地遊戲及國際遊戲業務分別按年增長3%及34%,又預期今年按非通用會準則,淨利潤具有上升空間,該行料增長有望逾30%,這受到可持續性利潤率擴張支撐。公司在公布首季業績後恢復進取回購,彌補主要股東Prosus拋售股份帶來的負面影響。

大摩又指出目前騰訊估值不高,今﹑明兩年預測市盈率分別為16倍及13倍,又預料按非通用會準則淨利潤增長料達30%。因此該行予騰訊「增持」評級。雖然獲大摩唱好,但是騰訊股價今早表現偏軟,截至上午11時5分騰訊最新報370.2元,跌1.8%,成交額68.89億元。

