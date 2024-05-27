騰訊獲大摩納入中港焦點股票名單　予增持評級　惟今早股價跌近2%

摩根士丹利發表研究報告，將騰訊（0700）納入中港焦點股票名單，並對其前景保持建設性態度。



大摩指出有關調整主要基於騰訊擁有多項催化劑，其中於內地新推出的《地下城與勇者﹕起源》於上線首3日，在所有內地遊戲排名第一，預料首年流出為100億元人民幣。受到今年首季強勁的流水動能支持，公司今年第二季度起遊戲業務增長將加速，預料內地遊戲及國際遊戲業務分別按年增長3%及34%，又預期今年按非通用會準則，淨利潤具有上升空間，該行料增長有望逾30%，這受到可持續性利潤率擴張支撐。公司在公布首季業績後恢復進取回購，彌補主要股東Prosus拋售股份帶來的負面影響。

大摩又指出目前騰訊估值不高，今﹑明兩年預測市盈率分別為16倍及13倍，又預料按非通用會準則淨利潤增長料達30%。因此該行予騰訊「增持」評級。雖然獲大摩唱好，但是騰訊股價今早表現偏軟，截至上午11時5分騰訊最新報370.2元，跌1.8%，成交額68.89億元。

寧德時代：People stand at the booth of battery maker CATL during the first China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, China November 28, 2023. （Reuters）

此外大摩亦將予下列中港焦點股納入焦點名單，並予「增持」評級，分別為中鋁（上海﹕601600）A股﹑安踏（2020）﹑寶鋼（上海﹕600019）﹑長江電力（上海﹕600900）﹑寧德時代（深圳﹕300750）﹑新秀麗（1910）﹑香港電訊（6823）﹑國電南瑞（上海﹕600406）﹑北方華創（深圳﹕002371）﹑中石油（0857）﹑泡泡瑪特（9992）﹑攜程（9961）﹑紫金（2899）﹑中通快遞ADR。