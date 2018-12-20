【中午收市】美加息　恒指挫291點　人民軟　航空股下滑

美國聯儲局加息，港股早段跌幅擴大。恒指中午收報25574點，下跌291點；國指收報10069點，下跌126點。成交額327億元。
醫藥股未止跌 石藥大挫4.6%
醫藥股未止跌，石藥（1093）收報10.86元，下跌4.6%；東陽光藥（1558）收報26.3元，下跌3.3%；石四藥（2005）收報5.78元，下跌3%；中國生物製藥（1177）收報5.06元，下跌2.7%。
舜宇下滑3.9% 小米跌穿13元
手機及通訊設備股繼續下挫，信利（0732）收報1.04元，下跌4.6%；舜宇（2382）收報66.15元，下跌3.9%；小米（1810）收報12.82元，下跌3.3%；比亞迪電子（0285）收報9.94元，下跌3.3%；瑞聲（2018）收報44.9元，下跌2.8%。
南航急降4.6% 國泰亦跌1.6%
人民幣回軟，航空股全線下滑，南航（1055）收報4.96元，下跌4.6%；國航（0753）收報7.02元，下跌3.8%；國泰（0293）收報10.82元，下跌1.6%；東航（0670）收報4.47元，下跌1.5%。
航空股今日全線下跌，南航跌穿5元水平，曾見4.94元的1個月低位。（中新社）
美考慮解除制裁 俄鋁飆13.8%
美國考慮解除制裁，俄鋁（0486）收報2.55元，上升13.8%。
HMV數碼中國（8078）稱，未來重心會放在網絡串流媒體及大中華區娛樂事業，並會在內地擴展零售業務。公司股價收報0.011元，下跌8.3%。
長實下跌3.2% 銀娛考驗49元
其他股份方面，金沙（1928）收報34.1元，下跌2.4%；蒙牛（2319）收報23.45元，下跌2.5%；中海油（0883）收報11.54元，下跌2.9%；長實集團（1113）收報57.3元，下跌3.2%；銀娛（0027）收報49.05元，下跌3.3%。
中國A股早段下滑，上證半日收報2528點，下跌20點；深證收報7398點，下跌20點。
日股半日收報20631點，下跌356點。