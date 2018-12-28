【A股收市】滬深兩市高開高收告別2018年　惟全年計上證跌25%

內地股市今早高開高收，其中上證指數曾重上2500點。個股方面，金融股普遍高收，惟中國石化（600028）A股再跌3.8%收市。

上證指數收市報2493點，升11點或0.4%，深成指數收市報7239點，升24點或0.3%。滬深300指數重上3000點，收市報3010點，升0.7%，創業板指數收市報1250點，升2點或0.2%。

金融股今日普遍上揚，招商銀行（上海﹕600036）A股升1.4%，民生銀行（上海﹕600016）A股升1.4%，建設銀行（上海﹕601939）A股升1.3%，廣發證券（深圳﹕000776）A股升2.2%。

手機設備股走勢個別，中興通訊（深圳﹕000063）A股跌1.6%，歐菲科技（深圳﹕002456）升1.9%。

酒業股方面，股王貴州茅台（上海﹕600519）升4.8%，五糧液（深圳﹕000858）升1.5%，惟酒鬼酒（深圳﹕000799）跌0.6%。

雖然今日滬深兩市高收，但是仍無法掩蓋今年內地股市積弱的表現。上證指數全年瀉近25%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅；深成指數跌幅更逾34%；創業板指數全年則跌28.7%，為史上第2大跌幅。