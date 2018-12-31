本港2017年總研發開支增長8%　惟僅佔GDP的0.8%

政府統計處公布《2017年香港創新活動統計》，本港研發開支按年增長8%至212.8億元，佔本地生產總值（GDP）僅0.8%。

本港研發開支增至212.8億元

根據世界銀行資料，2015年全球研發開支佔GDP比率平均為2.227%，新加坡在2014年為2.198%。

研發活動是指具創造性及有系統性的工作，目的是為增進知識以發明新產品、設計新程序或開拓現有產品或程序的新用途，以及改進現有的產品、程序或其相關的用途。

工商機構開支 遜高等教育機構

統計處表示，本港2017年由工商機構、高等教育機構及政府機構進行的研究及發展（研發）活動所涉及的開支，分別為94.12億元、108.37億元及10.31億元。

政府發言人表示：「創新及科技是本屆政府的施政重點。自創新及科技局於2015年成立以來，龐大資源已投放於完善香港的創科生態系統和鼓勵研發活動。」

香港2017年總研發開支增長8%至212.8億元。（資料圖片）

發言人表示，政府在過去一年落實多項新措施，推動創科發展，例如為企業的研發開支提供300%的額外稅務扣減，以及向創新及科技基金注資100億元，以支持大學院校、公營研發機構和私營企業進行更多研發工作。此外，政府投放100億元在香港科學園設立兩個科技創新平台，以吸引本地、內地及海外頂尖研發機構在港進行更多研發合作。科技園及數碼港亦合共獲得額外的103億元撥款，用以加強其培育計劃及對科技企業的支援。這些措施將鼓勵更多研發投資。

發言人說：「由行政長官主持的創新及科技督導委員會將繼續緊密監察上述措施的進展。我們預期有關措施的成效將陸續顯現，有助進一步提升本地研發總開支的水平。」