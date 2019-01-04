美股復仇式反彈　就業數據勝預期　道指早段抽升逾440點

撰文：文顥宗
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美國股市昨晚（3日）爆發股災，道指收市插逾600點。惟今日美國公布的12月新增非農業就業職位數據理想，美股乘勢反攻，道指開市報22894點，升208點（0.9%），其後一度升449點（1.97%）至23135點高位，收復23000點關口。
12月新增非農就業職位勝預期
美國勞工部公布，去年12月當地新增非農業職位達31.2萬份，優於市場預期，並為10個月以來最快增速。消息刺激美股三大指數向上，截至香港時間晚上10時55分，道指報23099點，升413點（1.82%）；納指報6599點，升135點（2.1%）；標指報2491點，升43點（1.78%）。
昨日成為股災震央的科網板塊略見反彈，早前調低首季收入預測的蘋果公司（Apple）回升1.64%，報144.56元（美元‧下同），Google母企Alphabet股價現升1.57%，報1,032.23元：微軟（Microsoft）升2.6%，報99.93元；Facebook升1.62%，報133.87元。
歐洲股市跟隨美股向上，Euro Stoxx 50指數現升2.26%，報3021點；英國富時指數升1.86%，報6816點；德國DAX指數升2.6%，報10687點；法國CAC指數亦升2.02%，報4704點。