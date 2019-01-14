北京監獄都可以用支付寶　在囚人士家屬可存款　亦可用於電商購物

在內地生活，幾乎離不開「支付寶」或「微信支付」。不過除了一般市民需要支付寶等支付工具，就連已經在獄中服刑的在囚人士，亦可以通過支付寶作存款或購物。北京監管獄管局通過與支付寶合等移動支付平台合作，為服刑人士提供網上綜合帳務管理系統，該體系為服刑人士及其家屬存款提供服務。

北京女子監獄為即將釋放在囚人士，提供教導使用支付寶等網上服務平台。（視覺中國）

北京在囚人士可以在獄中使用電商購物

這套系統可以讓服刑人士可使用相當於社會上的支付寶及銀行系統，為服刑人士提供家屬存款﹑現金存取﹑保障於等服務，同時亦對接了監獄內的購物電商﹑醫療系統，實時網上支付及實時結帳的線上支付模式。

有興趣使用相關服務人士，只要打開支付寶後，搜索城市服務「北京監獄」，便可以看到北京監獄系統提供的服務。

通過支付寶實名確認，以及由家屬提交信息審核兩個步驟後，家屬可以為獄內親屬存款，以補助日常用品開支，較以往每次存款便需要往返監獄的做法為方便。

家屬每月可以為在囚親友存款支付寶一次，每次最多1000元人民幣。（視覺中國）

家屬需經過獄中大數據平台作資料審核

當然這套系統與一般人日常操作系統是有差別，其中一項差別，在於家屬每月只可以為在囚人士存款一次，每次不能多於1,000元（人民幣‧下同），帳戶餘額亦不可以超過5,000元。

有關家屬身份等系列安全審核，均由綜合帳務軟件平台關聯的獄內大數據平台智能完成。若身份不符，掃碼是無法通過審核，亦無法為在囚人士存款。