港股升幅擴大至逾300點　中資電訊股強勢　中石化彈逾1%

美國聯儲局前主席耶倫認為，當局已完成加息，加上美國總統特朗普「預告」美中將會達成貿易協議，受到有關言論刺激，港股今早出現反彈，大市高開220點後，升幅進一步擴大至逾300點，收復26600點。

恒生指數最新報26663點，升365點；國企指數最新報10443點，升150點。

油股今早回勇，中國海洋石油（0883）升2%，最新報12.46元，中國石油（0857）升1.8%，最新報4.99元。有傳中國石化（0386）旗下銷售公司獲准在港上市，今日股價亦錄得1.3%升幅。

中資電訊股亦獲投資者追捧，中國移動（0941）升1.9%，最新報81.55元，中國聯通（0762）升3%，最新報8.58元，中國電信（0728）升2.5%，最新報4.09元。

內需消費股亦造好，中國旺旺（0151）升3.8%，最新報6.28元，萬洲國際（0288）升1.5%，最新報6.58元，康師傅控股（0322）升2.1%，最新報10.18元。

地產股上揚，長實集團（1113）升1.8%，最新報63.45元，新鴻基地產（0016）升1.8%，最新報122.8元，至於白石角新盤即將開售的信和置業（0083）升1.1%，最新報14.4元。